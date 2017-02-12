ألمانيا : مندوب مبيعات بمزود خدمة إنترنت يستغل عدم إتقان لاجئة سورية للألمانية ويحتال عليها !

احتال مندوب مبيعات لشركة / مزود خدمة إنترنت (Unitymedia) في بلدة شفيلم غربي ألمانيا، على لاجئة سورية مستغلاً عدم إتقانها للغة الألمانية.

وحمل المندوب اللاجئة على التوقيع على عقد “اشتراك” دون أن تعلم ما ورد فيه بسبب ضعفها

وأوردت صحيفة “فست فالن بوست” الألمانية المحلية تفاصيل الحادثة، وقالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنها وقت في السادس من كانون الثاني الماضي.

وكانت ختام عبد الله (19 عاماً) وحدها في المنزل عندما قدم مندوب الشركة وزعم أنه يريد التحقق من الكابلات، ثم عرض عليها عقداً يشمل خدمة إنترنت وهاتف أرضي واشتراك في شبكة قنوات تلفزيونية.

وقالت ختام للصحيفة: “قال لي المندوب إن جميع من في المبنى سيوقعون على عقد مماثل، وإنه سيذهب لبقية الجيران ليخبرهم بذلك، فقمت بالتوقيع على العقد، ثم كتب المندوب رقم هاتفي على العقد ورحل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الذي وقعته ختام مدته سنتان ويتوجب عليها دفع 25 يورو لمدة 9 أشهر، لتصبح بعد ذلك 45 يورو حتى نهاية مدة العقد.

وأضافت اللاجئة السورية أن شعوراً بعدم الارتياح انتابها فاتصلت بـ “أنيتا شتولتس”، وهي ألمانية تساعد اللاجئين في المبنى تطوعياً، وشرحت لها ما حدث.

وقالت أنيتا للصحيفة: “ختام تدفع أجور اتصال القنوات من المصاريف الإضافية وهي ليست بحاجة للهاتف الثابت أو اتصال بالإنترنت، إذ لديها كل ذلك على هاتفها المحمول”.

واتصلت أنيتا بالشركة، وأخبرتهم عن الحق القانوني بإلغاء العقد، وتقدمت بشكوى ضد المندوب، وقالت الصحيفة إن الشركة استجابت على الفور للطلب وقامت بالغاء العقد.

وقالت “إيفا ماريا”، المتحدثة باسم الشركة، إن هذه الحادثة هي حالة فردية، وأضافت: “لا يمكن منع الأخطاء على الرغم من التوجيهات التي نقدمها لمندوبي المبيعات في الشركة .. بمجرد حصولنا على أدلة تشير إلى ارتكاب أحد المندوبين مخالفات، نقوم بالتحقيق معه ونوجه له إجراءات تأديبية أو قضائية”.

شام تايمز

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