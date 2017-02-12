كلوب: يا إلهي.. لم أر مثل فيرمينيو

أشاد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بأداء فريقه، أمام توتنهام، في قمة الجولة 25 من البريمييرليج، بعد أن حقق فريقه، الفوز بهدفين نظيفين، سجلهما السنغالي ساديو ماني.

واختص كلوب، لاعبه البرازيلي فيرمينيو، بالإشادة، قائلاً: “إنه قدم أداءً لا يصدق”، رغم عدم تسجيله أي أهداف في المباراة.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، عقب المباراة: “الأمر يدور حول الطريقة التي لعبنا بها أمام توتنهام. لقد أظهرنا ردة فعل مثالية”.

وأضاف: “كان أداؤنا الهجومي، رائع في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، كان الأداء الدفاعي مميزًا. كان يمكننا أن نسجل المزيد من الأهداف. كان لدينا بعض العروض الفردية المميزة”.

وواصل: “على المستوى البدني، كان هناك مستوى مميزًا من بعض اللاعبين مثل هيندرسون، وفاينالدوم، وفيرمينيو”.

واختتم حديثه، مشيدًا باللاعب البرازيلي فيرمينيو، وقال: “يا إلهي. لا أعتقد أنني رأيت أداء مهاجم بدون تهديف، أفضل من هذا الأداء”.

كووورة

شام تايمز

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