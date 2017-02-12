في البحرين .. مواطن يفجر منزل عائلته بالـ ” مولوتوف ” !

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في #البحرين بحبس مواطن خمسيني، لمدة سنة، بعد أن أحرق منزل العائلة عبر إلقائه زجاجات مولوتوف عليه، بسبب نزاع على الميراث ، وسيتم إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الحكم.

وتلقَّت الشرطة بلاغًا من المجني عليه، وهو شقيق المتهم، قال فيه إن شقيقه حضر إلى المنزل وبيده زجاجتا مولوتوف وقام بدق الجرس وعند فتح الباب قام بالدخول والصراخ عليهم، ثم قام بإلقاء حجارة على النوافذ وإتلافها.

واختتم الرجل الهجوم بإلقاء عبوة مولوتوف على الباب الخشبي المؤدي للمخزن، ما أدى لاشتعاله بالكامل واشتعال 4 ستائر ليفرّ بعد ذلك هاربًا، بحسب صحيفة “الأيام” البحرينية ، وبلغت تكلفة صيانة المنزل 3 آلاف دينار بحريني، بحسب شقيقة المتهم التي قالت إنهم وضعوا كاميرات مراقبة بسبب تهديدات شقيقها المستمرة، مرجعة قيامه بمحاولة حرق منزل العائلة لرغبته في بيعه وأخذ نصيبه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أشعل عمدًا حريقًا في المنزل المملوك للغير، وكان من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، كما أنه حاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، وأتلف عمدًا المنقولات المبيّنة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للغير.

ونظرًا لذات الظروف والملابسات والظروف الأسرية فإن المحكمة ترى أن المتهم لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة مستقبلًا، وتقضي بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

شام تايمز

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