لماذا يجب عدم وضع البندورة في الثلاجة ؟

الاعتقاد السائد هو أن وضع الخضراوات والفواكه في الثلاجة يحميها من التلف ويحافظ على طعمها ورونقها، ولكن هناك ثمرة مستثنية من هذا القاعدة وهي البندورة .

والسبب كما يقول خبراء بريطانيون هو أن ثمرة البندورة تنمو في المناطق الحارة وتبريدها في الثلاجة يخفض نشاط المئات من الجينات داخلها ويتلف طعمها.

وبحسب الكاتب العلمي بوب هولمز فأن بعض هذه الجينات تنتج الانزيمات اللازمة في عملية تجميع المواد الكيماوية التي تعطي حبة البندورة طعمها اللذيذ.

وقال :”الكثير من هذه الانزيمات تضيع في عملية التبريد حتى ولو تم اخراج حبات البندورة من الثلاجة وتخزينها خارجا وهناك دلائل عملية بأن تبريد حبات البندورة تتلف طعمها”.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن اويسن روجر صاحب سلسلة مطاعم قوله وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز :”من الغباء أن تضع البندورة في الثلاجة لأن عليك أن تحفظها في درجة حرارة تقريبا موازية لحرارة المناطق التي تنمو فيها هذا الثمرة”.

من جهتها أوضحت الكاتبة في مجال الغذاء راشيل فيبس بأن حفظ البندورة في الثلاجة يحميها من التلف، لكن ذلك يكون على حساب طعمها.

وأضافت :”معظم محالات المواد الغذائية تحفظ البندورة في ثلاجات للأسف، واعتقد بأن علينا ألاّ نشتريها لأنها تكون قد فقدت الكثير من طعمها”.

شام تايمز

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