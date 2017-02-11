جماهير برشلونة تُرحب باللاجئين السوريين

قدّمت جماهير برشلونة الإسباني لفتة رائعة بحق اللاجئين السوريين، الذين يتدفقون إلى القارة الأوروبية العجوز منذ السنوات القليلة الماضية هرباً من المعارك الدامية في بلادهم، وجاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريق الكتالوني بنظيره أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي الكأس.

وتدفق مئات الآلاف من اللاجئين على مدار السنوات القليلة الماضية إلى القارة الأوروبية العجوز فارين من ويلات الحرب الأهلية في عدة مناطق في الشرق الأوسط، على غرار سورية والعراق، حيث ذهب غالبيتهم إلى ألمانيا واليونان، فيما انتهى المطاف ببعضهم في دول أوروبية أخرى على غرار إسبانيا، هذا في وقتٍ أصبح فيه آخرون جثثاً هامدة

واتخذت جماهير نادي برشلونة، حامل لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، موقفاً إيجابياً إزاء اللاجئين السوريين، الذين وصل عدد كبير منهم بحراً بعد سيل من الرحلات المرعبة التي قضت على العديد منهم في عرض البحر، وذلك بعدما رفعت عدة لافتات تُرحب بهم، خلال المباراة التي جمعت الفريق الكتالوني بنظيره أتلتيكو مدريد، مساء يوم أمس الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وبرز من بين اللافتات التي رفعتها جماهير فريق البلاوغرانا أثناء المواجهة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تلك اللافتة الضخمة التي كُتب عليها “منزلنا هو منزلكم” في إشارة إلى ترحيب جماهير فريق برشلونة التام باللاجئين السوريين، الذي هربوا من ويلات الحرب الدائرة في بلادهم ليواجهوا لسعات البرد القارس في أوروبا، وذلك في ظل انعدام وسائل التدفئة وشح المساعدات الإنسانية.

العربي الجديد

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes