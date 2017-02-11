عبد الحكيم قطيفان يعود للدراما المصرية من خلال “فوبيا”

يعود الفنان عبد الحكيم قطيفان للمشاركة بالدراما المصرية من جديد، من خلال مسلسل “فوبيا”.

وذكرت وسائل اعلام، أن قطيفان بدأ تصوير دوره في المسلسل الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم، حيث يجسد دور رجل أعمال.

ومسلسل “فوبيا” من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر، ويشارك فى بطولته مجموعة من الفنانين، منهم خالد الصاوي آيتن عامر ووليد فواز وأحمد صفوت ومحسن منصور وميريهان حسين وأحمد فؤاد سليم ولطفى لبيب وعبد الحكيم قطيفان وعصام شاهين وهبة عبد العزيز.

يذكر أن قطيفان سبق وشارك في عدة أعمال مصرية منها “فرقة ناجى عطالله”، و”أحزان مريم”، ومسلسل “سرايا عابدين”.

شام تايمز

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