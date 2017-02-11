غوارديولا يرد على أجويرو

تحومُ الشكوك حول مستقبل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما أصبح خيارًا بديلاً عند المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وغاب أجويرو، هداف الفريق بـ18 هدفًا، بـ26 مباراة هذا الموسم، عن التشكيلة الأساسية آخر 3 مباريات، لصالح البرازيلي الشاب جابرييل جيسوس، الذي سجل هدفي الفوز (2-1) على سوانزي سيتي، الأحد الماضي.

وقال اللاعب، في رده على سؤال بشأن مستقبله: “سعيد مع النادي. في آخر 3 أشهر متبقية، يجب علي بذل قصارى جهدي، ومحاولة مساعدة الفريق، وسنرى ماذا سيحدث بشأن مستقبلي”.

لكن الرد، جاء من قبل جوارديولا، في تصريحات نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، قائلاً: إن فريقه، لا يملك أي خطط لبيع أجويرو الصيف المقبل”.

وأضاف: “بعد 5 دقائق من تلك التصريحات، أصدر مانشستر سيتي ملاحظة تحدد رأي النادي، والمدرب بشأن أجويرو”.

وتحدث جوارديولا، عن حالة الإسباني نوليتو، الذي لم يشارك مع الفريق منذ مطلع العام الجديد، قائلاً: “إنه لا يحتاج لأي شيء سوى أن يشركه المدرب”.

وعن قلة مشاركة نوليتو، قال: “السبب الأساسي، هو أن لدينا 3 لاعبين في قمة مستواهم، وهم ليروي ساني، ورحيم ستيرلنج، وجابرييل خيسوس. للأسف لا يمكنني أن أشرك 5 لاعبين في الأمام”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes