بارتوميو يفاجئ برشلونة بقرار غير متوقع

يستعد رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو لاتخاذ قرار، فكر فيه كثيرا خلال الأيام الماضية.

وحسب صحيفة (آس) الإسبانية فإن بارتوميو قرر التنحي عن كرسي رئاسة النادي الكتالوني عام 2018، وذلك قبل 3 سنوات على انتهاء فترته الرئاسية المقررة في عام 2021، حسب الدورة الانتخابية المتعارف عليها في برشلونة والتي تمتد لست سنوات.

وكان بارتوميو قد فاز برئاسة برشلونة بعد الانتخابات الحامية التي أقيمت عام 2015، وتفوق فيها على ثلاثة منافسين هم الرئيس السابق خوان لابورتا والذي حصل على 33% من إجمالي الأصوات، وأجوستي بنديتو الذي حصل على 7% وتوني فريكسا الذي حصل على 3% فقط.

وحسب ما ذكرت الصحيفة الإسبانية فإن بارتوميو يأمل بخروج هادئ من المكان الذي عشقه طويلا، ويتردد منذ فترة ليست بالقصيرة اسم جوردي جاردونير في أروقة الكامب نو ليكون خليفة للرئيس الحالي، الذي يحظى بثقة أغلب المسؤولين في برشلونة، وعلى جميع الأحوال فإن بارتوميو لن يغادر موقعه قبل عام 2018، وفي حال تنفيذه لما يخطط له فستكون هناك انتخابات جديدة على موقع الرئاسة.

وحسب تصريحات لبارتيميو، فقد أكد أنه فخور بما حققه خلال الفترة الماضية مع النادي الكتالوني، وذلك بعد الانتهاء من قضية نيمار، وترسيخ القيم العائلية في النادي، والحفاظ على عدد كبير من اللاعبين مثل انييستا وبيكيه وتير شتيجن وراكيتيتش، كما أنه لا يزال يتفاوض بهدوء من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من خلال التواصل مع والده ومدير أعماله، ويعتقد أن التحدي الكبير أمامه هو التجديد لميسي للبقاء في النادي أطول فترة ممكنة.

كووورة

شام تايمز

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