ويلز تقرر الطعن عقوبة الفيفا بسبب “زهرة الخشخاش”

أعلن الاتحاد الويلزي، أنه سيطعن على عقوبة الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”؛ بسبب إحياء لاعبي المنتخب يوم الهدنة وانتهاء الحرب العالمية الأولى، المعروف أيضًا بيوم “زهرة الخشخاش”.

ووقع فيفا، في ديسمبر/كانون أول الماضي غرامة بـ20 ألف فرانك سويسري (18 ألف و800 يورو) على الاتحاد الويلزي؛ بسبب الاحتفال بنهاية الحرب في الملعب قبل مواجهة ويلز وصربيا في نوفمبر/تشرين ثان.

وإلى جانب المنتخب الويلزي، وقَّع الفيفا أيضًا غرامات على إنجلترا، وأسكتلندا، وأيرلندا الشمالية؛ بسبب ارتداء بعض اللاعبين قمصانًا تحمل صور زهرة الخشخاش.

ويحظر “فيفا” على الفرق والمنتخبات عرض شعارات سياسية، أو دينية، أو تجارية خلال المباريات، وسبق له تحذير الإنجليز، والأسكتلنديين من إمكانية توقيع غرامة في حال ارتداء قمصان عليها زهرة الخشخاش.

وترمز زهرة الخشخاش ليوم الهدنة، وانتهاء الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر/تشرين ثان 1918 عندما اتفق الحلفاء مع الإمبراطورية الألمانية، على وقف إطلاق النار.

وأعلن الاتحاد الأسكتلندي، الخميس، أنه سيطعن على عقوبة تغريمه 20 ألف فرانك سويسري؛ بسبب ارتداء شارات عليها زهرة الخشخاش في مواجهة إنجلترا.

كووورة

شام تايمز

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