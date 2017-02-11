غريزمان يحدد شرطًا للانضمام إلى مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، وضع شرطًا للانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الصيف المقبل.

وربطت تقارير صحفية، بين اللاعب الفرنسي المتألق والانتقال لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأكدت التقارير أن اللاعب، اتفق على راتبه، وهو 13 مليون يورو.

كما زادت التكهنات، بعد رحيل ممفيس ديباي، عن مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تاركًا رقم (7) فارغًا، وهو الذي يفضله اللاعب الفرنسي.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الجمعة، إن جريزمان، وضع شرطًا للرحيل للشياطين الحمر، وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “جريزمان لن يرحل للنادي الإنجليزي، في حال فشله في التأهل لدوري الأبطال”.

واقترب مانشستر يونايتد، من اللحاق بركب الأربعة الكبار؛ حيث يبتعد بنقطتين فقط عن صاحب المركز الرابع أرسنال، ونقطة وحيدة عن صاحب المركز الخامس ليفربول، فيما يحتل اليونايتد، المركز السادس بـ 45 نقطة.

كووورة

شام تايمز

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