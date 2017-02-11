محكمة استئناف أمريكية تؤيد تعليق قرار ترامب حول الهجرة

رفضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، محاولة لاستئناف العمل بأمر الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقالت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية إنها لن تُبطل قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة بتجميد الأمر التنفيذي.

وأوضحت المحكمة بإجماع هيئتها، إن “الإدارة الأمريكية لم تثبت أن التهديد الإرهابي يُبرر الحظر”.

وورد في الحكم أن “الحكومة لم تشر إلى دليل على أن أي أجنبي من أي دولة من الوارد ذكرها في الأمر (التنفيذي) ارتكب هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة”.

كما رفضت المحكمة ما دفعت به الإدارة بأن للرئيس حرية التصرف بشأن سياسة الهجرة، وقالت “بدلا من تقديم أدلة لتوضيح الحاجة للأمر التنفيذي، اتخذت الحكومة موقفا مفاده أنه لا يجب أن نراجع قرارها على الإطلاق.. لا نتفق مع هذا، كما ورد أعلاه”.

ومن جانبه، كتب الرئيس ترامب عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، قائلا إن “الأمن القومي للولايات المتحدة في خطر، وأنه سيكون هناك تحديا قضائيا لحكم المحكمة”.

وأبدى ترامب معارضته للحكم عبر تغريدة، قبل أن يصدر بيانا صوتيا يصف فيه القرار بأنه “مُسيّس”.

وأدى الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب في نهاية كانون الثاني المنصرم، لموجة من الاحتجاجات والاضطراب، حيث تم وقف مسافرين عند الحدود الأمريكية.

وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، في 27 كانون الثاني، يقضي بمنع مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وشمل القرار أيضا منع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما باستثناء اللاجئين من سوريا الذين تم منعهم لأجل غير مسمى.

ومن المحتمل أن تنتقل القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا، وهي أعلى درجات التقاضي في الولايات المتحدة.

شام تايمز

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