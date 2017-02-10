مشروع مصالحة بالقلمون .. حزب الله يعرض الانسحاب من عشر قرى .. سانا : السيطرة على تل بمنطقة جحار بريف حمص ويحبط هجوما إرهابيا على نقاط عسكرية بريف اللاذقية

أعلنت “الهيئة الشرعية واللجنة المدنية” في وادي حميد بمنطقة عرسال اللبنانية، مساء الخميس ، أنها تدرس عرضا قدمه “حزب الله” اللبناني، لعودة اللاجئين إلى سوريا.

وقالت الهيئة الشرعية في بيان لها، إن “حزب الله” أرسل لهم عرضا من أجل عودة المهجرين في لبنان إلى بعض قرى القلمون، بشروط لا تزال قيد الدرس.

وأضافت الهيئة أنه “تم عقد اجتماع مصغر لتشكيل لجنة لمتابعة مجريات التفاوض والتحقق من جديتها، لافتة إلى أنه أعقب الاجتماع لقاء موسع في وادي حميد لدراسة بنود التفاوض، شاركت فيه جميع شرائح المهجرين وممثلو الفصائل العسكرية.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحقيق” أفضل النتائج وتحصيل أعلى سقف من المطالب، من دون التنازل عن الثوابت والمبادئ”.

بالمقابل نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها أن “حزب الله” اللبناني عرض على “الهيئة الشرعية واللجنة المدنية” في وادي حميد، انسحابه من 10 مناطق في القلمون الغربي المحاذي للحدود اللبنانية، مقابل عودة أهالي هذه المناطق.

هذا، وقد أكد مصدر في “الجيش السوري الحر”، أن الاجتماعات الأولية لهيئة التفاوض خلصت إلى ضرورة انسحاب حزب الله من 10 مدن وبلدات في القلمون الغربي، وتسليمها لـ”الجيش الحر”، وإعادة اللاجئين السوريين المتواجدين في بلدة عرسال اللبنانية، إلى تلك المناطق.

وتضم مخيمات عرسال قرابة 80 ألف لاجئ سوري، 20 ألف منهم من أهالي القلمون، حيث يتوزع اللاجئون على مخيمات عدة في البلدة، إضافة لقرابة 40 ألف لاجئ في مخيمات تقع في جرود البلدة.

يشار إلى أن الجيش النظامي سيطر على مناطق في القلمون بريف دمشق بمساندة “حزب الله” اللبناني منذ عام 2015، حيث يتواجد عناصر من الحزب إلى جانب النظامي منذ بداية الأحداث في البلاد، الأمر الذي لاقى انتقادات عربية وغربية واتهامات للحزب بتأجيج الصراع في البلاد.

ونقلت وكالة “سانا” للأنباء الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن :

الجيش العربي السوري يسيطر على تل في منطقة جحار بريف حمص ويحبط هجوما إرهابيا على نقاط عسكرية بريف اللاذقية الشمالي

سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة لاجتثاث التنظيم التكفيري من منطقة تدمر.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن وحدة من الجيش وسعت نطاق سيطرتها في منطقة جحار بريف تدمر الغربي بعد عمليات نوعية مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية أسفرت عن استعادة السيطرة على مساحات جديدة من بينها التل الغربي لعبارة جحار والسيطرة ناريا على العبارة.

ويقع التل الغربي لعبارة جحار على مقربة من محطة جحار للغاز على بعد نحو 3 كم غرب معمل حيان للغاز الذي قام إرهابيو تنظيم “داعش” بإضرام النار فيه يوم الخميس الماضي ما تسبب بإلحاق أضرار كبيرة جدا فيه.

وذكر المراسل أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليات وعتاد ثقيل متنوع للتنظيم التكفيري بينما فر العديد منهم باتجاه عمق منطقة حقول الآبار والغاز.

ولفت المراسل إلى أنه تأكد مقتل 9 إرهابيين من تنظيم “داعش” وتدمير صهريج وجرافة للتنظيم التكفيري خلال غارة جوية للطيران الحربي السوري على أحد أوكارهم في أطراف مدينة تدمر.

وسيطرت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة خلال العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها منذ مطلع الشهر الماضي بريف حمص الشرقي على مساحات كبيرة بعد تكبيد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

إحباط هجوم مجموعات إرهابية على عدد من النقاط العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي

في هذه الأثناء تصدت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة لاعتداء مجموعات إرهابية هاجمت عدداً من النقاط العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش “أحبطت هجوماً للمجموعات الإرهابية من عدة محاور على بعض النقاط العسكرية في بلدة كنسبا نحو 50 كم عن مدينة اللاذقية وجبلي حسن الراعي والقلعة وقضت على عدد من الإرهابيين المهاجمين وأصابت آخرين”.

وتضم التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في ريف اللاذقية الشمالي إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة وما يسمى “لواء أحرار الساحل” و “لواء السلطان عبد الحميد” تسلل معظمهم عبر الحدود التركية بدعم من نظامي أردوغان الاخواني وآل سعود الوهابي.

تدمير آليتين وتجمعات لإرهابيي “داعش” في محيط مدينة دير الزور

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من الطيران الحربي عمليات على تحصينات وتجمعات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدة من الجيش “دمرت في رمايات مدفعية مستودع ذخيرة لتنظيم “داعش” في منطقة المعامل على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور”.

ولفت المراسل إلى إن وحدة من الجيش مدعومة بالطيران الحربي نفذت ضربات دقيقة على تجمع للتنظيم التكفيري في تلة الـ 17 المجاورة لجبل ثردة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليتين مزودتين برشاشين ثقيلين و5 أوكار للإرهابيين.

وحققت وحدات من الجيش بتغطية من الطيران الحربي خلال اليومين الماضيين تقدما في منطقة المقابر ودمرت تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” الإرهابي قرب مفرق منطقة الثردة جنوب المطار وفى منطقة المعامل والمكبات وسرية جنيد وشركه الكهرباء على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.

شام تايمز

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