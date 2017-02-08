تجارب تثبت وجود مشاكل في بطاريات هواتف آيفون.. وتقرير يطالب “آبل” بالاعتراف

كشف تقرير مختص، عن وجود مشكلة في جميع بطاريات هواتف “آيفون” بدءًا من إصدار “آيفون 5 إس إلى آيفون 7 بلس” وليس في هواتف محدودة من “آيفون 6 اس” التي استبدلتها “آبل” العام الماضي.

وبحسب “ماشابل”، فإن ” هواتف الآيفون تبدو غير قادرة على تنظيم أمورها مع عمر البطارية التي تتصرف بطريقة متغيرة بغض النظر عما إذا كان الهاتف قيد الاستخدام أو في الشحن أم لا.

وبعد التجربة بحسب التقرير، وصل عمر بطارية أحد الهواتف إلى 18%، وبعد ثانية من وضعه بالشاحن أصبح عمر البطارية 43%، بينما وصلت بطارية هاتف آخر من 30% إلى 0% في غضون بضع دقائق، وأغلقت بعض الهواتف من تلقاء نفسها مع وجود 20-30% من عمر البطارية. وهناك أيضًا من يجد زيادة مفاجئة في عمر البطارية.

وطالب كاتب التقرير، “آبل” بالاعتراف بأن بطاريات هواتفها الذكية تعاني من مشكلة ما، وأن تكشف عن سببها.

واضطرت شركة “آبل” في أيلول الماضي للرد على حالات كثيرة من المستخدمين الذين عانوا من مشاكل مع بطارية هاتف “آيفون 6 إس”، حينها قررت الشركة استبدال الهواتف المتأثرة بالمشكلة بهواتف جديدة، ولم توضح هل المشكلة اقتصرت فقط على هذا الإصدار من الآيفون أم لا.

شام تايمز

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