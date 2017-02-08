هولندا : إستقبال 264 لاجئاً من اليونان و إيطاليا خلال الشهرين الماضيين

استقبلت هولندا خلال الشهرين الماضيين 264 طالب لجوء من اليونان وإيطاليا، ليصل العدد الكلي إلى 1362 منذ أيلول 2015.

ومنذ اتفاق أعضاء الاتحاد الاوروبي في أيلول 2015 على استقبال 160 ألف لاجئ من هذين البلدين، تم توزيع 11897 لاجئ على أوروبا بحسب “المنظمة الأوروبية لدعم اللاجئين”.

وبالرغم من تسريع الإجراءات إلا أن عشرات الاَلاف ما زالوا عالقين في اليونان وسط ظروف سيئة.

وتستقبل ألمانيا أكبر عدد من اللاجئين بموجب هذه الاتفاقية، تليها فرنسا وهولندا والبرتغال وفنلندا وإسبانيا.

أما النمسا وبولندا و هنغاريا فلم يستقبلوا، بحسب ما ترجم عكس السير عن وسائل إعلام هولندية، أي لاجئ حتى الآن.

ويوجد حالياً 54 متخصصاً هولندياً في اليونان وإيطاليا، يعملون مع “المنظمة الاوربية لدعم اللاجئين” من أجل تحديد اللاجئين الذين يسمح لهم باللجوء إلى هولندا (معظمهم سوريون وأريتيريون).

شام تايمز

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