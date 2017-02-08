مارادونا يدعم نابولي أمام ريال مدريد من الملعب

قرر الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، قبول دعوة دي لاورنتيس، رئيس نادي نابولي ودعم الفريق في مشواره الأوروبي، أمام ريال مدريد.

ويستقبل ريال مدريد، نابولي في 15 فبراير/شباط الجاري، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل إلى إيطاليا لمواجهته في 7 مارس/أذار المقبل.

وقالت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية اليوم الأربعاء، إن مارادونا، أكد حضوره لقاء الذهاب، أمام ريال مدريد، والمقرر على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مارادونا سيسافر مباشرة من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لمدريد ولن يتوجه لنابولي، والسفر مع الفريق مثلما عرضت عليه إدارة النادي”.

كان مارادونا، تواجد قبل أسبوعين تقريبًا في إيطاليا، وحرص على التوجه لمقر تدريبات نادي نابولي، ومقابلة اللاعبين، ومدربهم ماوريسيو ساري.

ووعد مارادونا، اللاعبين بالتواجد في اللقاء، لتشجيعهم وحثهم على تحقيق نتيجة تاريخية بإقصاء العملاق الإسباني، حامل لقب البطولة.

كووورة

شام تايمز

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