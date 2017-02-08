مخيتريان يرحل عن مانشستر يونايتد في حالة وحيدة

أكد الأرميني هنريك مخيتريان لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه رفقة الشياطين الحمر، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا لإمكانية رحيله عن الفريق إذا لم يقدم أفضل ما لديه.

وقال مخيتريان، خلال تصريحاته لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “مانشستر يونايتد ليس مثل أي نادي كرة قدم، وكوني جزء في فريق هذا النادي يعني أنني جزء من قصة عظيمة”.

وأضاف: “حين تلعب لمانشستر يونايتد عليك أن تكون جاهزًا، ودائمًا تحاول أن تقدم أفضل ما لديك”.

وأتم: “إذا واصلت المحاولة من أجل تقديم أفضل، سوف تحصل دائمًا على الفرصة، وإذا لم تحاول سوف ترحل سريعًا”.

وشارك مخيتريان مع الشياطين الحمر هذا الموسم في 21 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 4 حتى الآن.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر تشيلسي.

كووورة

شام تايمز

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