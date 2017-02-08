برشلونة ينتفض ضد عقوبات لاعبيه

أعلن برشلونة، اليوم الأربعاء، تقدمه بطعن ضد قرار إشهار بطاقة صفراء ثانية لمهاجمه لويس سواريز، أمس الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي بكأس ملك اسبانيا لكرة القدم أمام أتلتيكو مدريد.

وذكر حامل اللقب عبر موقعه على الانترنت أنه سيطعن أيضًا على بطاقة صفراء حصل عليها سيرجيو بوسكيتس في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ليتأهل برشلونة للنهائي للمرة الرابعة على التوالي مستفيدًا من فوزه 2-1 ذهابا في مدريد.

ولن يوقف بوسكيتس عن المشاركة في النهائي بسبب البطاقة الصفراء ولكن برشلونة لن يطعن على قرار طرد سيرجي روبيرتو الذي لن يلعب النهائي بعد حصوله على إنذارين أمس.

وذكر الحكم جيسوس جيل مانزانو في تقريره أنه أشهر البطاقة الصفراء لسواريز في الدقيقة 90 بعدما “ضرب منافسًا بذراعه بصورة متهورة خلال تنافس على الكرة” بينما برر بطاقة بوسكيتس بأنه “ركل الكرة بعد الصفارة احتجاجا على احتساب ركلة حرة.”

وقال برشلونة إنه كانت هناك كرة ثانية في الملعب عندما ركل بوسكيتس الكرة الأخرى خارج المستطيل الأخضر.

وأبدى سواريز اندهاشه من طرده بعد مباراة الأمس قائلاً إن كوكي لاعب وسط أتلتيكو بالغ في إظهار تأثير الاحتكاك لكي يتسبب في طرده.

وأبلغ سواريز محطة جول التليفزيونية بعدما طرد للمرة الأولى منذ انضمامه لبرشلونة: “كنت أضحك على البطاقة الصفراء الثانية.. لم أرتكب أي مخالفة على الإطلاق. هذا ما أراده كوكي.”

وقال برشلونة أيضًا إن المدافع خافيير ماسكيرانو أصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال المباراة ما يثير الشكوك حول لحاقه بمواجهة مضيفه ألافيس يوم السبت المقبل ومباراة مضيفه باريس سان جيرمان في دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

كووورة

شام تايمز

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