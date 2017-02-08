حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو يكتب تقريرًا قاسيًا ضد سواريز

ندَّد الحكم الذي أدار مباراة برشلونة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بمهاجم الفريق الكتالوني، لويس سواريز.

وقال الحكم في تقريره، عقب نهاية المباراة التي انتهت (1-1)، إن “سواريز لم يرد الخروج من الملعب، والذهاب لغرفة تغيير الملابس بعد أن تم طرده في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة”.

وكان الحكم أشهر البطاقة الصفراء الثانية، في وجه سواريز، بداعي ضربه كوكي ريسوريكسيون، بالكوع في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، لينال البطاقة الحمراء، ويُحرم من اللعب في المباراة النهائية.

وأوضح الحكم، في تقريره: “عقب طرده من الملعب، قام (سواريز) بتعطيل خروجه من أرض الملعب بشكل واضح” من خلال “تجاهله” لتعلميات الحكم، وظل يتابع ما تبقى من اللقاء في مكان قريب من مقاعد البدلاء”.

وتابع: “بعد أن خرج من أرض الملعب، ظلَّ واقفًا على درج الممر المؤدي لغرفة تغيير الملابس، يتابع المباراة، رغم أن الحكم الرابع أخطره عدة مرات بالذهاب لغرفة تغيير الملابس، لكنه تجاهل هذه التعليمات مجددًا”.

وأعلن البرسا، أنه سيتقدم بطعن على البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها سواريز، لكن اللاعب أدلى بتصريحات عقب الواقعة، لن تساعده في الحصول على قرار يصب في صالحه.

وقال اللاعب: “قرار طردي يضحكني”.. و”نعلم كيف تجري هذه الأمور؟”.

كووورة

شام تايمز

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