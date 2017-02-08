البيت الأبيض : ترامب لن يضيف دولاً أخرى لقائمة حظر الدخول .. ترامب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء انتهاكات إيران .. واشنطن تبحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجوعة إرهابية

اعلن البيت الأبيض أن “إيران لم تدرك بعد أن هناك رئيسا أمريكيا جديدا”، في رد على تعليقات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر قوله خلال مؤتمر صحفي :ان ” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء انتهاكات إيران للقرارات الأممية”.

وكان المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي اعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ان التصریحات والإجراءات التي اتخذها هذا السید الذی جاء للتو لأمیركا (في إشارة إلى دونالد ترمب)، برهنت الكلام الذي تحدث عنه النظام الإسلامي طوال الـ38 عاما الماضیة حول الفساد الذي یجتاح الحكومة الأمیركیة من كل جانب.

واضاف، فقد قام (ترمب) بتعریته وإفشائه علنا أمام الرأی العام. والشعب الإیراني سیرد على إجراءاته وتهدیداته في 22 بهمن (يوم ذكرى الثورة).

وتعرضت ايران مؤخرا لانتقادات شديدة من قبل ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حيث ادان مستشار الأمن القومي الأمريكىي مايك فلين، يوم الأربعاء الماضي، التجربة الصاروخية التى أجرتها إيران مؤخرا وأعلن أنه “وجه تحذيرا رسميا لإيران”.

وكانت واشنطن فرضت كانون الثاني 2016، عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية وذلك غداة إلغائها العقوبات المفروضة على طهران بعد التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي, وذلك ردا على اختبار صواريخ بالستية أجرتها إيران.

واشنطن تبحث تصنيف ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني كمجوعة إرهابية

دخل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران فصلاً جديداً، فقد صرّح مسؤولون أميركيون، اليوم الأربعاء، بأنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث اقتراحاً قد يؤدي إلى تصنيف ميليشيات الحرس الثوري الإيراني كجماعة “إرهابية”، وذلك بعد عقوبات أميركية جديدة على طهران وتصريحات تتسم بالحدة من الجانبين.

وقال مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز إنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات الأميركية بشأن مثل هذا الاقتراح الذي سيضاف، إن تم تنفيذه، إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

يشار هنا أن ميليشيات الحرس الثوري هي أقوى كيان أمني إيراني على الإطلاق، ولديه نفوذ قوي في النظام السياسي الإيراني، ويسيطر أيضاً على حصص كبيرة من الاقتصاد.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا يعتقد بارتباطهم بالبرنامج الصاروخي وبدعم ما تصفها بالأنشطة الإرهابية، حيث تتضمن هذه العقوبات تجميد مصالح وممتلكات هذه الكيانات وحظر التعامل معها على المواطنين الأميركيين.

وتصاعدت مؤخراً حدة الخلافات بين واشنطن وطهران، وذلك بعيد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، حيث قال الأخير في تغريدة على موقع تويتر الجمعة إن “إيران تلعب بالنار”، مضيفا أن الإيرانيين لا يقدّرون كم كان سلفه باراك أوباما طيبا معهم، مؤكدا أنه لن يكون مثله، معتبراً أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لإيران، كما وصف إيران بأنها “الدولة الإرهابية الأولى” في العالم.

في المقابل، ندد مرشد إيران علي خامنئي “بتهديدات” الرئيس الأميركي، وقال إنها لا تخيف إيران، وقال إن ترامب “كشف الوجه الحقيقي لأميركا”، وقال خامنئي، خلال لقاء مع عسكريين من القوات الجوية التابعة للجيش، أنه يجب التقدّم بالشكر لترامب، كون سياساته كشفت عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة.

ترامب لن يضيف دولاً أخرى لقائمة حظر الدخول

قال جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأمريكي إن بلاده لن تضيف دولاً أخرى على قائمة حظر الدخول للدول المسلمة، التي أقرّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء كلام كيلي خلال جلسة استماع لجنة الامن القومي لمجلس الشيوخ يوم أمس، حيث أكد أن واشنطن لا تفكر بإضافة أي بلد إضافي بالرغم من وجود بعض التساؤلات التي تحيط بشأنها الداخلي ونظامها والشرطة وما شابه”، دون ذكر أسماء محددة لتلك الدول.

وتابع: “لكننا راضون بكون أغلب البلدان الأخرى لديها ما يكفي لتقديمه لنا من معلومات نتطلع إليها، وهذه هي البداية في عملية إرسال أناس إلى هنا”، في إشارة إلى قدرة الأجهزة الأمنية في بعض الدول على تقديم معلومات أمنية عن القادمين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن وزارته ستقوم “بعملية تدقيق إضافية” للقادمين من بلدان معينة لم يحددها، محذراً من أن بلاده لن تقبل باستقبال مواطني تلك البلدان في حال رفضها التعاون في هذا المجال.

وكشف أن قائمة البلدان السبعة مستنبطة من قائمة كان قد وضعها الكونغرس والإدارة الأمريكية السابقة وتضمنت “دولتين راعيتين للإرهاب (إيران والسودان) واللتان لم تتعاونا معنا، والتي نشعر أنا والرئيس دونالد ترامب بالثقة بأن ما نحصل عليه منهما قليل جداً لكي نتمكن من التعرف على ماهية الراغبين بالقدوم إلى هنا”.

ولفت إلى أن باقي الدول الخمسة “دول بأنظمة متهاوية من عدة جوانب فيما عدا العراق، حيث نمتلك حضور قوي هناك”، مشيرا إلى أن “سوريا وليبيا والصومال واليمن ليس لدينا حتى سفارات فيها، لذا أنا لا استطيع أن افهم حتى كيف يمكننا تدقيق خلفياتهم”.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.

شام تايمز

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