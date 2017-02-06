بالفيديو .. النجمة ليندسي لوهان تأكل ” مجبوس لحم ” بالطريقة الكويتية

فاجأت النجمة الأميركية، #ليندسي_لوهان، الجمهور الخليجي عندما تقبلت هدية برنامج “سوار شعيب”، فالهدية لم تكن متوقعة، وربما لم يتوقع القائمون على البرنامج ردة فعل لوهان اللطيفة على الهدية.

وقدّم شعيب لضيفته في نهاية الحلقة طبق “مجبوس لحم”، وقام الاثنان بأكل “المجبوس” على الطريقة الكويتية ، وطلب شعيب من لوهان أن تأكل بيدها وبالخمسة أصابع كما يفعل، مقدماً لها شكره على زيارتها وحضورها للكويت.

وقالت لوهان عندما شاهدت الطبق بحسب ما اوردت قناة العربية : “هل تعرف أني لا آكل اللحم الأحمر”.

وكانت لوهان قد تحدثت خلال الحلقة عن تجربتها مع الإسلام، وأنها قامت بالصلاة على الطريقة الإسلامية، وصامت ثلاثة أيام من رمضان، كما أنها تقرأ القرآن، وقالت إن عدد الصفحات التي قرأتها حتى الآن خمس عشرة صفحة.

شام تايمز

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