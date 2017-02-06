“حبيبي مين” لنجوى كرم الأولى بأقل من 24 ساعة

تمكنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، من الحصول على الصدارة بقائمة الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر”، وبأقل من 24 ساعة على إصدارها أغنيتها “حبيبي مين”.

وأعلنت كرم عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) أن الأغنية كانت الاكثر استماعا ايضاً عبر تطبيق “انغامي”.

وأطلقت نجوى كرم يوم الخميس، أغنيتها المنفردة الجديدة “حبيبي مين”، عبر تطبيق أنغامي.

واستطاعت كرم بعد ساعات قليلة من إطلاق أغنيتها الجديدة، أن تتصدّر قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر “تويتر” عالمياً وفي بلدان عربية عدة ومن بينها لبنان والجزائر.

يذكر أن كرم انتهت من تصوير الكليب الخاص بالأغنية تحت إدارة المخرج فادي حداد، وستطرحه في الأيّام القليلة المقبلة.

شام تايمز

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