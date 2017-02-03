الحضري يكشف سر التصدي لركلتي الجزاء .. و صلاح يعد بكأس أفريقيا

وجه قائد المنتخب المصري، عصام الحضري، الشكر إلى كل من ساهم في صعود المنتخب الأول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017، بعد الفوز الذي حققه “الفراعنة” على بوركينا فاسو بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصداقة في العاصمة الغابون “ليبرفيل”.

وتأهل منتخب مصر لنهائي أمم أفريقيا المقامة حالياً بالغابون بعد الفوز على المنتخب البوركيني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف وذلك في نصف نهائي البطولة القارية.

وتصدى الحضري لركلتي جزاء ليحسم تأهل “الفراعنة”.

وأشاد الحضري خلال تصريحاته عقب المباراة التي انتهت في ساعة متأخرة من الأربعاء، بلاعبي “الفراعنة”، مشدداً على أن الروح القتالية للفريق والاصرار على إكمال المسيرة نحو حصد اللقب القاري واستعادة لقب إفريقيا كانت أهم دوافع الفوز على بوركينا في نصف النهائي.

واختتم عصام الحضري تصريحاته قائلاً: “هذا هو المنتخب المصري طوال التاريخ، وإن شاء الله نحقق البطولة بدعوات المصريين ودعمهم لنا وقريباً سيعود الفراعنة لسيادة القارة السمراء”.

وفي سياق متصل، وجه نجم منتخب الفراعنة، ولاعب روما الإيطالي، محمد صلاح، التهنئة للشعب المصري، عقب التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، واعداً إياهم بمواصلة السعي وبقوة نحو التتويج باللقب القاري.

وقال صلاح في تصريحات صحافية عقب المباراة: “الفريق بالكامل بذل مجهوداً كبيراً خلال الهدف الأول الذي أحرزه في شباك بوركينا، سواء عبدالله السعيد، ثم المحمدي، مرورا بكهربا، وحتى التسديدة الخاصة بي وذلك قبل أن يدرك المنافس التعادل، ولكننا عدنا وحسمنا تأهلنا بركلات الترجيح”.

وأضاف صلاح: “اللاعبون القدامى لمنتخب الفراعنة يتحدثون معنا دائماً، ويحثوننا على الترابط والتكاتف وأن هذا ما كان يميز الجيل القديم وهو ما حقق إنجازاته لذلك يجب المحافظة عليه للعودة الى القاهرة بالكأس القارية الثامنة”.

( DPA )

شام تايمز

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