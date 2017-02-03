الكاميرون تغتال أحلام غانا وتواجه مصر بنهائي أفريقيا

واصل منتخب الكاميرون، حملته نحو استعادة لقب كأس أمم أفريقيا، الغائبة عنه منذ 15 عامًا، بعدما صعد للمباراة النهائية، إثر فوزه (2-0) على المنتخب الغاني، في نصف نهائي البطولة، اليوم الخميس.

كانت الكاميرون، التي اعتذر 7 من عناصرها الأساسية عن المشاركة بالبطولة، الطرف الأفضل بالشوط الأول، قبل أن يحكم منتخب غانا قبضته على الشوط الثاني، وتبارى لاعبوه في إهدار كل الفرص.

افتتح ميشيل نجادجوي، التسجيل لمصلحة منتخب الكاميرون (الأسود غير المروضة)، مستغلاً هفوة قاتلة من المدافع الغاني جون بوي بالدقيقة (72)، قبل أن يضيف كريستيان باسوجوج الهدف الثاني في الدقيقة (90+3).

بهذا الفوز، واصل المنتخب الكاميروني، تفوقه على نظيره الغاني، بعدما تغلب عليه (1-0) في نفس الدور عام 2008.

وضربت الكاميرون، الفائز باللقب أعوام 1984، و1988، و2000، و2002، موعدًا بنهائي البطولة، مع مصر، في تكرار لنهائي نسختي 1986 بمصر، و2008 بغانا، والتي حسمها الفراعنة لمصلحتهم.

كان المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ7 ألقاب، صعد للدور ذاته عقب فوزه بركلات الترجيح على منتخب بوركينا فاسو أمس الأربعاء، في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل على الكرة من جانب لاعبي المنتخبين.

وسنحت أول فرصة حقيقية باللقاء لمصلحة الكاميرون (8)، حيث تابع أدولف تيكو، ركلة ركنية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس رائعة، لكن هاريسون أفول لاعب المنتخب الغاني أبعد الكرة من على خط المرمى.

اكتسب منتخب الكاميرون الثقة عقب فرصة تيكو، وبدأ فرض هيمنته على مجريات المباراة، في ظل تراجع لاعبي غانا للدفاع.

وأهدر روبير نديب تامبي فرصة أخرى للكاميرون في الدقيقة (11)، ثم سدد كريستيان باسوجوج من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة (13)، أتبعه جاك زوا بتصويبة مماثلة في الدقيقة (17).

بمرور الوقت، بدأ منتخب غانا الدخول لأجواء المباراة مرة أخرى، وشهدت الدقيقة (24) التسديدة الأولى لمنتخب غانا باللقاء، عن طريق جوردان أيو، الذي سدد من على حدود المنطقة، بعيدة عن المرمى.

وأطلق كريستيان أتسو، قذيفة من خارج المنطقة (27)، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر، قبل أن يسدد جون بوي ضربة رأس من متابعة لركلة ركنية في الدقيقة (29).

وأهدر جوردان أيو فرصة مؤكدة (40)، عقب تلقيه تمريرة أمامية من أتسو انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة، بجوار القائم الأيمن.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب غانا، وكانت أخطر فرصة في الدقيقة (52) عندما أرسل جوردان أيو، تمريرة عرضية من الناحية اليمنى لشقيقه أندريه، لكن أوندوا أمسك الكرة.

ونفذ مبارك واكاسو، ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة (62)، لكن أوندوا، أبعدها ببراعة، وسدد أفري أكوا، تصويبة من على حدود المنطقة، مرت بجوار القائم الأيمن (64)، وأضاع أندريه أيو فرصة مؤكدة (70).

وفي الدقيقة (72) تابع ميشيل نجادجوي ركلة حرة مباشرة نفذها باسوجوج، حيث مرر كرة عرضية، أبعدها جون بوي بطريقة خاطئة، لتصل الكرة لنجادجوي، الخالي من الرقابة، الذي سدد الكرة في الشباك.

وكاد جوردان أيو، أن يدرك التعادل لغانا (74) بعدما تلقى تمريرة عرضية من أتسو من الناحية اليمنى، لكنه سدد الكرة بتسرع.

كثَّف منتخب غانا من هجماته، وحاصر الكاميرون في منتصف ملعبه، واحتسبت لمنتخب النجوم السوداء أكثر من ركلة ركنية، لكنها لم تستغل.

وبينما تحاول غانا، التعادل، استغلت الكاميرون، المساحات الخالية في دفاع غانا، وشن عددًا من الهجمات المرتدة.

ومن إحدى الهجمات المرتدى، تلقى باسوجوج الكرة من أبوبكر، وانفرد بالمرمى من منتصف الملعب، ويضع الكرة على يمين رزاق بريماه داخل الشباك (90+3).

كووورة

شام تايمز

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