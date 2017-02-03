بالفيديو .. عصابة تسطو على متجر مجوهرات إيطالي

نشرت الشرطة الإيطالية شريط فيديو يظهر عملية سرقة متجر مجوهرات بمدينة #ميلانو شمالي البلاد ، ولجأت الشرطة إلى نشر فيديو كامير المراقبة في المتجر، بعد أن عجزت عن الإمساك باللصين اللذين نفذا العملية في سبتمبر الماضي ، وطالبت الشرطة الجمهور بالمساعدة في التعرف على اللصين الطليقين.

وبدأت عملية #السرقة عندما دخل اللص الأول وتظاهر بأنه يريد الاطلاع على أنواع من الذهب الإيطالي، وعندما دخلت موظفة المحل إلى غرفة الخزنة باغتها بهجوم واستطاع السيطرة عليها وربطها بوثاق.

وفي الأثناء دخل لص ثان إلى المتجر وساعد الأول في نهب كل ما طالته أيديهما في الخزنة، لكن لم تحدد قيمة المسروقات.

وتعتقد الشرطة أن اللصين رجلين من صربيا تتراوح أعمارهما بين 29-30، واستطاعت السلطات تحديد هوية أحد اللصين من خلال الفيديو الموجود في مسرح الجريمة ، وتعتقد السلطة بوجود شخص ثالث متورط في عملية السرقة.

شام تايمز

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