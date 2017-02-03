الكويت : بائع مصري يتلصص على زبونة داخل غرفة قياس الملابس

حكمت محكمة في الكويت على مصري بالإبعاد لهتكه حرمة دبلوماسية وتلصصه عليها في غرفة قياس الملابس داخل أحد مراكز التسوق، كما ألزمته بسداد مديونية بمبلغ 700 دينار مسجلة بحقه وصادر بها أمر ضبط وإحضار.

وكان رجال الأمن في منطقة الفروانية تلقوا بلاغا قدمته دبلوماسية ذكرت فيه أنه خلال وجودها في محل ملابس قام بائع من الجنسية المصرية بالتلصص عليها أثناء تبديلها الملابس في غرفة القياس.

وألقى رجال الأمن القبض على الوافد واقتادوه إلى المخفر وبعد حضور الشاكية وجدت أن القضية تستلزم منها ترددها على التحقيق فتنازلت عنها طبقاً لما اوردت شبكة إرم نيوز ، إلا أن وزارة الداخلية رأت أن تصرف الوافد مخالف فتم اتخاذ قرار بإبعاده عن البلاد.

وقال مصدر أمني إنه “في غمرة انهماك رجال الأمن في تسجيل الإجراءات القانونية والتدقيق على بيانات قليل الأدب، اتضح أنه مدين بمبلغ 700 دينار وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار فاقتيد إلى إدارة معاونة التنفيذ المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وسداد المبلغ المسجل عليه لإحدى الشركات، ومن ثم إحالته إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لإبعاده عن البلاد”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes