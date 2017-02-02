نسرين طافش برفقة باسم ياخور في حارات الشام القديمة

نشرت الفنانة نسرين طافش والفنان باسم ياخور، مقطعا مصورا جمعهما معاً أثناء تصوير مسلسل “شوق” بالشام القديمة.

وشارك كل من طافش وياخور المقطع عبر صفحتهما الرسمية على (فيسبوك) ، حيث ظهرا وهما موجودان بحارات بالشام القديمة ويتناولان “السحلب”، أثناء تصوير مسلسل “شوق”.

ومسلسل “شوق” من إخراج رشا هشام شربتجي عن نص للكاتب حازم سليمان وإنتاج شركة ايمار الشام للانتاج الفني.

ويشارك في بطولته باسم ياخور ونسرين طافش وسوزان نجم الدين، وتتمحور قصته حول معاناة السوريين بمختلف مكوناتهم خلال الحرب على وطنهم ليعلنوا جميعا الشوق والحنين للعودة إليه بعد أن مزقتهم الغربة.

يذكر ان طافش تحضر حالياً لاصدار ألبوم غنائي لها، كما تصور أغنية بطريقة الفيديو كليب لطرحها بعيد الحب بعنوان “متغير عليي”، في حين يواصل ياخور تصوير مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة”.

شام تايمز

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