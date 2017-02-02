” يمكن تجنيد 819 ألفاً منهم ” .. برلماني تركي معارض : السوريون يتجولون برفقة فتيات تركيا في البارات و جنودنا يستشهدون في الباب !

نقلت صحيفة “زمان” التركية عن مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض المسؤول عن السياسات الخارجية، أوزتورك يلماز، قوله “إن السوريين في سن التجنيد التركي يتجولون برفقة الفتيات الأتراك في الوقت الذي يستشهد فيه الجنود الاتراك في الباب”.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بالبرلمان أول أمس الثلاثاء، تحدث يلماز عن استضافة تركيا لنحو 3 ملايين لاجئ سوري، مشيراً إلى أن المشاكل الأمنية ناجمة عن الدخول الحر للأراضي التركية دون رقابة.

وأضاف يلماز أن الجنود الأتراك يستشهدون في الباب السورية في الوقت الذي يتجول فيه الشباب السوري الذي تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما مما يسمح بتجنيد 819 ألفا و350 منهم برفقة فتيات تركيا في المقاهي والبارات.

شام تايمز

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