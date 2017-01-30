كهربا يقود مصر لانتصار قاتل على المغرب

سجل محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب المنتخب المصري، هدفا قاتلا ليقود الفريق لخطف فوز صعب على حساب المغرب بنتيجة 1-0، مساء اليوم، الأحد، على ملعب “بور جونتي” في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالجابون.

وأحرز كهربا هدفه قبل 3 دقائق على نهاية المباراة، لينهي منتخب الفراعنة عقدة عدم الفوز على أسود الأطلس، التي لازمته منذ 1986.

وصعد منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم، ليواجه بوركينا فاسو، يوم الأربعاء المقبل، بينما ودع منتخب المغرب البطولة بعد أداء رائع.

سيطرة متبادلة

بدأت المباراة بحماس وندية ونشاط هجومي مصري، بدأ بتسديدة من جانب أحمد المحمدي في منطقة الجزاء اصطدمت باللاعب المغربي مبارك بوصوفة، ورد أسود الأطلس بانطلاقة سريعة من حمزة منديل، واصطدم طارق حامد مع عزيز بوهدوز في الدقيقة 11 لينال لاعب مصر البطاقة الصفراء.

وأبعد كريم حافظ تمريرة مغربية خطيرة ، ووجه محمود حسن تريزيجيه تسديدة قوية من عرضية المحمدي تصدى لها الحارس منير المحمدي ببراعة.

واتسمت العشرين دقيقة الأولى بالمجهود البدني الوفير من اللاعبين مع تحركات من محمد صلاح عبر الجبهة اليمنى.

وتصدى أحمد حجازي لتمريرة عرضية خطيرة من نبيل درار الذي انطلق مستغلا قلة خبرة كريم حافظ، ثم ضربة رأس فوق العارضة من رومان سايس.

وبدأ لاعبو المغرب الضغط على الفراعنة في منطقة بناء الهجمات في وسط الملعب، خاصة على أحمد فتحي وطارق حامد.

ومرر صلاح كرة عرضية أبعدها الدفاع المغربي، وأضاع رومان سايس فرصة قريبة لأسود الأطلس بعد كرة عرضية أخطأ علي جبر في إبعادها ليوجهها سايس برأسه وتعلو العارض بياردات.

اشتكى مروان محسن من الإصابة بعد التحام قوي ليغادر الملعب، ويجري منتخب مصر أول تغييراته في الدقيقة 43 بنزول أحمد حسن “كوكا” على حسابه.

وواصل منتخب المغرب تفوقه الهجومي مع انطلاقة من نبيل درار وعرضية مرت بسلام على مرمى الفراعنة لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

ضغط مغربي وهدف مصري

بدأ الشوط الثاني بضغط مغربي كاد يسفر عن هدف التقدم، حيث أرسل نبيل درار عرضية ضاعت فوق العارضة، ثم انفراد لمحمد صلاح ببينية سريعة من عبدالله السعيد، وتسديدة أبعدها الحارس منير المحمدي، بينما شتت علي جبر كرة عرضية مغربية.

وأنقذ عصام الحضري فرصة خطيرة للمغرب من تمريرة عرضية متقنة للمتألق فيصل فجر، وارتطمت تسديدة مبارك بوصوفة نجم المغرب في العارضة بالدقيقة 55 مع سقوط تريزيجيه لاعب مصر في منطقة الجزاء دون أن يحتسب الحكم مخالفة، ووجه بوهدوز ضربة رأس قوية بجوار القائم.

واستمر الضغط المغربي على الجبهة اليسرى المصرية، ومرر درار إلى بوهدوز الذي أهدر فرصة التسجيل بغرابة، ثم ضربة رأس من سايس.

وتدخل هيكتور كوبر، وأجرى التغيير المصري الثاني بنزول محمود عبد المنعم “كهربا” بدلا من كريم حافظ، ليعود أحمد فتحي للجبهة اليسرى، ويلعب تريزيجيه والسعيد كلاعبي ارتكاز بجوار طارق حامد.

تصدى الحضري لعرضية درار الخطيرة، وكاد المغرب يتقدم بنيران صديقة بعد أن لمست الكرة رأس حجازي ومرت بجوار القائم.

وهدأ إيقاع الهجوم المغربي بعض الشئ، وأهدر محمد صلاح كرة خطيرة بعد تمريرة ذكية من السعيد، ولكن الحارس المتألق منير المحمدي أبعدها ببراعة.

وأجرى منتخب المغرب أول تغييراته في الدقيقة 78 بنزول عمر القادوري على حساب بوهدوز.

ونجح محمود كهربا في تسجيل هدف الفوز للفراعنة، بعدما استغل هفوة دفاعية ليهز الشباك بلمسة سحرية.

وحاول المنتخب المغربي إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة المتبقية، لكن دون جدوى.

كووورة

شام تايمز

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