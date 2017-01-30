جماهير ريال مدريد تواصل إطلاق الصافرات على بنزيمة ودانيلو

أطلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، صافرات الاستهجان على ثنائي المرينجي الفرنسي كريم بنزيمة، والبرازيلي دانيلو.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان على اللاعبين عندما تم إعلان اسمهما في الإذاعة الداخلية للملعب قبل انطلاق مباراة ريال سوسييداد بدقائق قليلة، في الوقت الذي كانت تصفق بقوة لبقية اللاعبين.

وأشارت “آس” إلى أن هناك القليل من الجماهير التي صفقت لجميع لاعبي الفريق الملكي بمن فيهم كريم بنزيمة ودانيلو أثناء إعلان التشكيلة الأساسية للمرينجي.

على جانب آخر، أظهر ريال مدريد أسماء لاعبيه باللغة الصينية، على اللوحة الرئيسية في ملعب سانتياجو بيرنابيو وذلك في احتفال النادي بالعام الصيني الجديد.

كووورة

شام تايمز

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