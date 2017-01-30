مورينيو يحسم مصير شفاينشتايغر بشكل رسمي

حسم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير لاعبه الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايجر، بعد أداء اللاعب الجيد خلال مباراة الشياطين الحمر أمام ويجان اليوم الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مورينيو في يتصريحات نشرتها صحيفة “إكسبرس” البريطانية بعد الفوز على ويجان: “نعم سيبقى، سوف ينضم لقائمة مانشستر في الدوري الأوروبي، بعد رحيل ديباي وشنايدرلين”.

وأضاف: “ليس لدينا الآن العديد من لاعبو الوسط لذلك فإنه سوف يكون أحد خياراتنا، 90 دقيقة اليوم كانت صعبة عليه، وأعتقد أنه لو لعب حتى 65 أو 70 دقيقة سوف تكون صعبة عليه، لكن هذا جيد لكي يستعيد لياقته”.

واختتم: “أعتقد أنه سعيد الآن، إنه لاعب مهني للغاية عندما كان لا يلعب، لدينا العديد من المبارايات والبطولات لذلك سوف يكون خيارًا جيدًا بالنسبة لنا”.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على ويجان اليوم بنتيجة (4-0).

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes