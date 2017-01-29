اضطراب الحركة في عدة مطارات و”رئيس وزراء كندا” يدعو اللاجئين إلى بلاده

شهدت العديد من المطارات حول العالم اضطرابات على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع مواطني سبع دول إسلامية من دخول بلاده حيز العمل، في حين أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن استعداد بلاده لاستقبال النازحين والفارين من الحروب والإرهاب والاضطهاد.

مطار جون أف كينيدي

وبحسب “فرانس برس” نشرت قوات الأمن الأمريكية جون أف كينيدي الدولي في نيويورك تعزيزات في المطار كما تجمع مئات الأشخاص للاحتجاج على قرار ترامب التنفيذي تلبية لدعوة جمعيات حقوقية أمريكية، وتركزت الاضطرابات في مبنى الركاب الرقم 4 كما احتشد مئات الأشخاص في قاعة الوصول ينتظرون وصول مسافريهم إلى أن تبين لهم مع مرور الوقت أنهم منعوا من دخول الأراضي الأمريكية، ما استدعى من السلطات إغلاق المخارج التي يستخدمها الركاب في العادة.

كما احتشد في موقف السيارات التابع للمطار مئات المتظاهرين للاحتجاج على الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها جمعيات حقوقية أبرزها “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” (إيه سي أل يو)ـ وهتف المتظاهرون تحت أنظار قوات الأمن التي انتشرت بكثافة “دعوهم يدخلون! دعوهم يدخلون”.

وشاركت في التظاهرة خصوصا الممثلة الأمريكية سينتيا نيكسون، في حين دعا المخرج مايكل مور في تغريدة على تويتر النيويوركيين إلى الانضمام للمتظاهرين. وقال “لكل أولئك الموجودين قرب نيويورك، توجهوا الآن إلى المبنى رقم 4 في مطار جي أف كي”.

مطارات عربية

بموازاة ذلك قالت مصادر بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم الأحد إن شركات الطيران العاملة في المطار بدأت في تطبيق إجراءات امتثالا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر اللاجئين والمواطنين من سبع دول ذات أغلبية سكانية مسلمة، وأضافت المصادر أن الإجراءات تتضمن منع سفر مواطني سوريا والعراق وإيران والصومال والسودان وليبيا واليمن الذين لا يحملون بطاقات الإقامة الأمريكية الخضراء إلى الولايات المتحدة بحسب ما أوردت “رويترز”.

كما قال حسام حسين المسؤول بشركة مصر للطيران إن الشركة تلقت طلبا رسميا اليوم الأحد بمنع حاملي تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق دخولهم البلاد من ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

السودان يأسف لتطبيق القرار

من جهتها أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن تقييد إجراءات دخول مواطني بعض الدول للولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية “إنه لمن المؤسف حقاً أن جاء القرار متزامناً مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان، وشروع المؤسسات الاقتصادية والمالية ورجال المال والأعمال في البلدين في التواصل وفي تطوير مشروعاتهم الاستثمارية والتجارية، بغية توظيف ما يتمتع به البلدان من موارد وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية هائلة لصالح شعبي البلدين”.

رئيس وزراء كندا يدعو اللاجئين الى بلاده

أما جاستن ترودو المعروف بوقوفه ألى جانب اللاجئين كتب على حسابه الرسمي في تويتر إن بلاده ترحب باستقبال النازحين والفارين من الحروب والإرهاب والاضطهاد”، وأضاف “إلى أولئك الفارين من الاضطهاد، الإرهاب والحرب، الكنديون سيرحبون بكم، بصرف النظر عن عقيدتكم. التنوع هو مصدر قوتنا”.

وبحسب تقارير إعلامية فقد أوقفت السلطات في المطارات الأمريكية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الآن.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes