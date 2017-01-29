محاكم أمريكية تتصدى لقرار ترامب وتمنع ترحيل “عالقين” في مطارات البلاد

تصدت محاكم أمريكية عديدة للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة, حيث قضت بوقف ترحيل العالقين في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالات أنباء عدة أن محاكم أمريكية عديدة أصدرت أحكاما قضائية تقضي بوقف تنفيذ القرار ووقف ترحيل أي أشخاص عالقين في المطارات الأمريكية.

ومن بين المحاكم التي أصدرت قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب، محكمة بوسطن الفيدرالية، ومحكمة ولاية فرجينيا الفيدرالية، ومحكمة “سياتل” الفيدرالية، ومحكمة بروكلين الفيدرالية بولاية نيويورك.

وكانت السلطات الأمريكية أوقفت لاجئين عراقيين اثنين بمطار “جون كينيدي الدولي” في نيويورك، في أول تطبيق لقرار ترامب.

ورفع إثر ذلك، محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين، ووقف تنفيذ قرار ترامب.

وكانت قاضية اتحادية أمريكية أوقفت مؤقتا, مساء السبت, احتجاز وترحيل حاملي تأشيرة دخول الولايات المتحدة من سبع دول ذات أغلبية مسلمة في حكم يناقض الأمر التنفيذي الذي أصدره دونالد ترامب.

ويسمح الحكم, الذي أصدرته القاضية, بالإقامة المؤقتة ومنع الحكومة الأمريكية (مؤقتا) من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة من البلاد بعد أن وصلوا إلى مطارات أمريكية.

هذا وقد عطلت قاضية فدرالية أمريكية مساء أمس السبت جزئيا قرار الرئيس دونالد ترامب منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة مؤقتا، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفيدرالية في بروكلين فإن القاضية آن دونيلي وفي أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة أبرزها “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية”، أصدرت أوامرها للسلطات الأمريكية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول الى الولايات المتحدة.

كما أمرت القاضية السلطات الأمريكية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.

وبحسب تقارير إعلامية فقد أوقفت السلطات في المطارات الأميركية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الان.

وسارع مدير “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” انتوني روميرو إلى الترحيب بقرار القاضية الفدرالية. وقال لدى خروجه من الجلسة الطارئة التي عقدتها المحكمة “هذا نهار مميز. هذا القرار يثبت أن الرئيس ترامب يصدر قوانين أو أوامر تنفيذية غير دستورية وغير قانونية، والمحاكم موجودة للدفاع عن حقوق الجميع”.

من جهته أوضح المحامي عن الاتحاد لي غيليرنت أن القضية لا تزال في بداياتها وهذا الحكم ما هو إلا أول الغيث إذ أن المحكمة ستعقد جلسة استماع اخرى في شباط المقبل، ولكن “المهم هذه الليلة ان احدا لن يتم وضعه على متن طائرة” لترحيله.

وفي سياق متصل, وافقت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على قرار محكمة اتحادية بمنع ترحيل مسافرين وصلوا إلى الولايات المتحدة على أساس تأشيرات سارية المفعول.

وكان ترامب قد أصدر قرارا بتعليق دخول مواطني 7 دول، وهي إيران، وسوريا، والعراق، واليمن، والصومال، والسودان، وليبيا، إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بتعليق استقبال اللاجئين من الدول ذات الغالبية الإسلامية حفيظة الكثيرين, ما حدا بالعديد من الدول الى التعبير عن رفضها رفضها لاسيما ايران, وهي إحدى الدول التي منع مواطنوها بموجب القرار من الدخول إلى الولايات المتحدة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes