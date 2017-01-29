اكتشاف جديد لـ”ناسا” تكتشف على سطح المريخ

عرضت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورا لما قالت عنه إنها “جدران” عملاقة طبيعية تم اكتشافها على سطح كوكب المريخ.

وقالت “ناسا” عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إنها التقطت هذه الصور من قبل “وحدة استطلاع المريخ Obriter بواسطة كاميرا فائقة الحساسية، وتم العثور على الجدران بالقرب من موقع ميدوسا فوسا المعروف لعلماء وباحثي كوكب المريخ”.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية، أن الصور الملتقطة تظهر أن ارتفاع العديد من الجدران يوازي جدرانا طابقية مؤلفة من حوالي 16 طابقا، لافتة إلى أن لهذه الجدران مثيلا على سطح كوكب الأرض، “إذ إنها تبدو مثل الأشياء المجسمة التي يبلغ طولها 10 أمتار وتقع في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية”.

ويعتقد متخصصون في “ناسا” أن هذه الجدران قد ظهرت بعد عملية تآكل التربة المريخية لسنوات، ولكن ليس بسبب الحمم البركانية التي بدورها كانت سببا في ظهور هذه الأشكال المماثلة على كوكبنا الأرزق.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes