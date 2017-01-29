الفنان السوري الكبير صباح فخري لـ سانا: أنا بخير وصحة جيدة

أكد الفنان السوري الكبير صباح فخري اليوم انه بخير وبصحة جيدة نافياً الإشاعات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً حوله.

وبين الفنان الكبير أن الإنسان يتعرض لوعكات صحية وهو أمر طبيعي.

وكان أنس نجل الفنان الكبير صباح فخري نفى في وقت سابق الإشاعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة والده حيث أكد في تصريح مماثل أن “ما نشر كذب”،

متمنياً لوالده طول العمر ودوام الصحة وشاكراً للجميع لهفتهم واهتمامهم بصحة والده، مبينا أنه سيبث فيديو على صفحته في الفيسبوك للفنان الكبير.

ونشر أنس فخري عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك) فيديو أكد فيه أن ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده ليست سوى اشاعات كاذبة وقال “مالي بالعادة اطلع فيديو، بس طالع إشاعة إن الأسطورة الحية صباح فخري توفى، وهذا كله كذب شكراً لاهتمامكم ولهفتكم بنحبكن”.

يذكر أن الفنان صباح فخري تقلد وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل وإسهامه في إحياء التراث الفني الذي تزخر به سورية والمحافظة عليه وهو من مواليد حلب 1933 وسجل رقماً قياسياً عام 1968 عندما غنى في مدينة كراكاس عاصمة فنزويلا مدة عشر ساعات متواصلة.

رشا محفوض – سانا

شام تايمز

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