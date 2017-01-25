شريف منير لشيرين: مصيرك هيكون زي شادية بمعبودة الجماهير

انضم الفنان شريف منير إلى قائمة الفنانين المتضامنين مع الهضبة عمرو دياب بعد إساءة الفنانة شيرين عبد الوهاب له.

وعلق “منير” على إساءة شيرين للهضبة، قائلا عبر صفحته على موقع فيسبوك: “أى شخص وخصوصا الفنان لو ماحترمش تصرفاته وافعاله في حياته العامة هيكون مصيره بالظبط زى دور الفنانة شادية فى فيلم معبودة الجماهير.. فاكرين الدور العظيم ده”.

وهاجمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان عمرو دياب خلال إحيائها لحفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش الذي أقيم يوم الجمعة الماضي باسوان، وقالت شيرين خلال الحفل: “أحسن اتنين مطربين رجالة في مصر هما تامر وحماقي”، وتابعت في إشارة للفنان عمرو دياب: “وعايزة أقول إن في واحد تاني بقى خلاص راحت عليه”، ، ليردد بعض المتواجدين متسائلين: “عمرو؟”، لتكمل: “ده خلاص كبر في السن، احنا اللي جايين بقى”.

شام تايمز

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