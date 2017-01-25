رويدا عطية تنفصل عن خطيبها

انفصلت النجمة السورية رويدا عطية عن خطيبها الفنان اسماعيل مناسترلي بعد خطوبة قصيرة حيث أعلن ذلك إسماعيل عبر فايسبوك وعلق : ” شاركناكن فرحتنا وكنا نجم ونجمة حلوين، تمنيتولنا المحبة والاستمرارية بس القسمة والنصيب عند رب العالمين، لهيك قررنا انا وهالانسانة نكون اصدقاء واخوة وزملاء وولاد بلد وكل مين بيتمنا للتاني النجاح ” .

حيث أعلنت رويدا أنها لن تتحدث عن الموضوع في الصحافة العربية وعبرت عبر تغريدات على تويتر جاء فيها : ” اعتذر كل الاعتذار من الصحافة العربية اللي بتحترم قلمها واتمنى عدم اللقاءات كرمال نحكي بموضوعنا .. حياتنا مو للنشر قسمه ونصيب تمنولنا الخير ” .

وأضافت رويدا مؤكدة أنها تكن كل الحب و الاحترام لاسماعيل و قالت : ” لكل المحبين وغير المحبين انا اكن لابن بلدي الغالي والعزيز جدا ع قلبي اسماعيل مناسترلي كل المحبة ومتل ما قال القسمة والنصيب”.

وأوضحت رويدا أن مشروعها المشترك مع اسماعيل يحتاج لدعم الجمهور وأضافت : ” وعنا عمل مشترك ” غارو منك “مستمرين بدعمه ودعمكم طبعا والاحترام متبادل دايما بيني وبينو تمنولنا الخير ليصيبكم”.

شام تايمز

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