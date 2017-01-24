“الفيفا” سيقيم القرعة النهائية لمونديال 2018 في الكرملين

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، المسؤول عن الرياضة والسياحة وشؤون الشباب، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على مقترح روسيا لإقامة القرعة النهائية لمونديال 2018 في الكرملين.

وأوضح موتكو “ستجري في الأول من كانون الأول عام 2017، القرعة النهائية لبطولة كأس العالم روسيا- 2018، اقترحتا على الاتحاد الدولي لكرة القدم، الكرملين كمكان لإجراء هذه القرعة، ووافق على مقترحنا”.

وذكر المسؤول الروسي أن الاستعدادات لتنظيم بطولتي كأس العالم 2018 وكأس القارات 2017 في روسيا، تسير وفقا للخطة، وليست هناك أية مشاكل.

وأشار موتكو إلى أن مباريات كأس القارات 2017 ستجري في أربع مدن روسية وهي، موسكو، قازان، سان بطرسبورغ وسوتشي، هذه المدن ستحتضن كذلك مجموعة من مباريات كأس العالم 2018، مضيفا أن كل الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس القارات جاهزة، باستثناء ملعب سوتشي، الذي سيكون جاهزا في الشهر المقبل.

يذكر أن روسيا، ستكون وجهة لعشاق كرة القدم عام 2018، باستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة بين 14 حزيران و15 تموز، قبل ذلك، ستحتضن روسيا بطولة كأس القارات صيف العام الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات، وتوزعت على مجموعتين ضمت الأولى: روسيا ونيوزيلاندا والبرتغال والمكسيك، والثانية منتخبات بطل إفريقيا 2017 وتشيلي وأستراليا وألمانيا.

شام تايمز

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