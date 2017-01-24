داعية سعودي يفتي بجواز الغش في امتحانات اللغة الإنكليزية !

أثار الداعية السعودي، والعضو السابق في هيئة التدريس بجامعة الإمام، عبدالرحمن بن ناصر البراك، غضب شريحة واسعة من المثقفين السعوديين، بعد نقله فتوى لداعية تجيز الغش في امتحانات اللغة الإنكليزية في مدارس وجامعات المملكة.

وقال البراك في مقالته السابقة التي نقلها المحامي والحقوقي السعودي، عبدالرحمن اللاحم، في صفحته على “تويتر” إن “الداعية السعودي الراحل الكاتب عبدالعزيز السلمان، أفتى بجواز الغش في امتحان اللغة الإنكليزية”، معتبرًا أنه “عرف سلفًا حقيقة تعليم اللغة الإنكليزية.. لأنها مع قبح تعميم تعليمها صارت حجر عثرة لكثير من الطلاب في طريق تخرجهم، فرحم الله ذلك الشيخ، ما أبصره بالواقع″.

كما استهجن الكثير من المثقفين والكتاب والمغردين من إعادة إحياء الفتوى وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي ؛ وعلق سعود الحمود بالقول، إن “من نقل الفتوى هو البراك والمثير للاستغراب أنه عضو سابق في هيئة التدريس في جامعة الإمام”.

وأكد الصحافي راكان العبيد، على وجود مثل ذلك التوجه المعادي للإنكليزية لدى الكثير من المدرسين، قائلًا “نعم حتى مدرسين موجودين الآن يقولون يجوز الغش بمادة الإنكليزي، وتغش بحق النجاح فقط”.

وبين الحين والآخر تنتشر في السعودية مطالبات يطلقها أكاديميون ومثقفون وبعض الدعاة، بـ ”ضبط الفتوى وفق معايير محددة، درءًا لشذوذ فقهي انتشر في الآونة الأخيرة بالمجتمع السعودي وغيره من المجتمعات الإسلامية، لتحجز لنفسها مكانًا في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي”.

شام تايمز

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