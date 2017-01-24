بيب غوارديولا يسخر من مراسل ” BBC “

يبدو أن نتيجة التعادل التي فرضها توتنهام على مضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز، أثرت بشكل كبير على سلوك مدرب الفريق السماوي الإسباني بيب غوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

وكان توتنهام الثاني قد قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين ومشوق مع مانشستر سيتي الخامس 2-2 في قمة المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي.

وخلال المؤتمر الصحفي اشتبك غوارديولا مجددا مع مراسل لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فعند سؤاله عن رأيه في واقعة حرمان فريقه من ركلة جزاء واضحة قبل 60 ثانية من هدف التعادل الثاني لتوتنهام، كان رد المدرب الإسباني مماثلا لإجاباته الغاضبة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فريقه على بيرنلي الشهر الماضي.

وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق: “أول سؤال حول الحكم؟ هذه هي بي.بي.سي العريقة.. يجب أن نتحدث حول كرة القدم وليس الحكم”.

وحاول غوارديولا بشكل واضح تغيير الموضوع وتحدث عن أداء فريقه بدلا من الإجابة على السؤال، وقال وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “كان أداءً رائعا. إنه أمر يدعو للأسف لكنه نسخة مما حدث هذا الموسم. صنعنا فرصا أكثر.. لكننا لم نتخذ القرارات الصحيحة في اللحظات المناسبة. لكن عليك تسجيل أهداف”.

وأضاف “لا نهدر العديد من الفرص.. الحكم لا يهم. صنعنا العديد من الفرص، وبعد ذلك أمام فريق كبير مثل توتنهام يسدد مرتين على المرمى ويحرز هدفين. هذا مستحيل”.

شام تايمز

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