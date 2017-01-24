راموس : خبر بصقي على أسباس مصدره برشلونة

نفى سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال_مدريد الإسباني، صحة كل التقارير التي راجت مؤخرا في وسائل الإعلام حول قيامه بالبصق على منافسه إياغو أسباس مهاجم سلتا فيغو، خلال مباراة التي خسرها الفريق الملكي 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك اسبانيا.

وكانت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية قد أكدت أن راموس قام بالبصق على مهاجم سلتا فيغو الشاب إياغو، حيث نشرت الصحيفة الكاتلونية مقطع فيديو يظهر مدافع ريال مدريد وهو يبصق على اللاعب إياغو أسباس.

وأكدت الصحيفة أن راموس كان متعمدا في بصقه على أسباس حيث كان ينظر إليه وعندما وصل أسباس قُرب راموس قام الأخير بالبصق عليه.

وفي سياق رده على سؤال بخصوص هذا التصرف المشين، قال راموس للصحفيين وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف : “لتوضيح شيء بخصوص ما حدث بيني وبين أسباس، ما فعلته لم يكن موجها لأسباس أبدا، لكن كما تعلمون الخبر خرج من برشلونة”.

من جانب آخر أبدى راموس سعادته الكبيرة بتسجيله هدفين وقيادة الفريق الملكي للفوز على ملقة في الدوري الإسباني، وقال: “بطبيعة الحال أنا سعيد بتسجيل تلك الثنائية وقيادة الفريق للفوز، لكن يجب نسيان الإنجازات والأرقام الشخصية عند اللعب للفريق، فأنا أركز على التعامل بمهنية لأن كل ما يهمني هو فوز الفريق وحصده للنقاط الثلاث”.

وختم راموس تصريحاته بالحديث عن صافرات الاستهجان التي وجهتها الجماهير لرونالدو وبعض اللاعبين، وقال: “نحن نحترم الجماهير ونحبهم على ما هم عليه، لا يمكنك تغيير هؤلاء، لقد أطلقوا صافرات الاستهجان على أفضل من ارتدوا هذا القميص لأنهم يريدون مشاهدة مستوى متميز على أرض الملعب، وهذا أمر جيد”.

شام تايمز

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