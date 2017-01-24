ملكة جمال بلغاريا تقتل زوجها بالخطأ أثناء ممارسة الجنس

اتهمت ملكة جمال بلغاريا السابقة أنيتا ميزر بالضلوع في قتل زوجها نيكولاي ديموي بالخطأ، وذلك اثناء جلسة جنس “عنيف”.

ووفقاً لما اوردت “شبكة نورت”، تواجه الملكة السابقة عقوبة السجن لأعوام طويلة، بعدما اعترفت للشرطة بأنها كانت ترضي زوجها بممارسة الجنس بطريقة تشبع نزواتهما لكن الأمور خرجت عن السيطرة ما أدى الى فقدان حياته.

وقالت ميزر في حديثها الى صحيفة “بيرو” البيروفية :” كان يمتلك أوثاناً غريبة، وعند مُمارسة الجنس الخشن طلب مني أن أربطه برباط من البلاستيك حول ذراعيه ورقبته وساقيه، وخلال دورة العبودية حاول التحرر وإزالة الروابط، لكن انتهى بتشديدها وخنق نفسه حتى الموت”.

وأخذت الحادثة منعطفاً جديداً بعدما كذبت ميزر في بداية إدلائها للشرطة زاعمةً أنها كانت تتسوق وعندما عادت للمنزل وجدت زوجها ميتا.

شام تايمز

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