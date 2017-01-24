الجزائر تودع كأس الأمم بالتعادل مع السنغال

ودع منتخب الجزائر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الجابو، بالتعادل مع نظيره السنغالي بهدفين لكل فريق، مساء اليوم، الإثنين، على ملعب “فرانسيفيل” في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

وقدم منتخب الجزائر عرضا طيبا، وسجل إسلام سليماني مهاجم ليستر الإنجليزي هدفين في الدقيقتين 10 و52، لكن المنتخب السنغالي رفض الهزيمة وسجل الثنائية عن طريق بابا كولي ديوب وموسى سو في الدقيقتين 44 و53.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، ويواجه نظيره الكاميرون، وصيف المجموعة الأولى، في دور الثمانية، بينما أنهى منتخب الجزائر دور المجموعات بنقطتين في المركز الثالث.

فرص جزائرية

بدأ المنتخب السنغالي المباراة بهجوم مباغت مع كرة عرضية من الجبهة اليمنى ولكن بلا متابعة، واستمر الضغط السنغالي مع تراجع دفاعي في الدقائق الأولى من الجانب الجزائري.

وبعد 10 دقائق، نجح سليماني في تسجيل هدف التقدم لمنتخب الجزائر من كرة عرضية متقنة، أرسلها الجناح السريع سفيان هني.

واستمر الضغط الجزائري بعرضية من ربيع مفتاح ارتدت إلى ركنية، وأضاع منتخب الجزائر هدفا محققا بعد تمريرة بالرأس من هني المتألق مرت أمام عيسى ماندي دون متابعة.

من جانبه، أهدر منتخب السنغال فرصة التعادل من انفراد صريح في الدقيقة 21 عن طريق موسى سو، الذي تسلم الكرة ولكن الحارس المتألق مليك عسلة أنقذ الموقف.

وأطلق رياض محرز تسديدة قوية فوق العارضة، ثم انطلاقة أخرى من نجم ليستر سيتي، لم تكتمل بسبب المبالغة في المراوغة.

وحصل منتخب السنغال على خطأ على حدود منطقة الجزاء، لكنه لم يسفر عن خطورة قبل أن يهدر محرز فرصة التسجيل من انطلاقة سريعة من الجبهة اليمنى مستغلاً تمريرة ذكية من ياسين براهيمي في الدقيقة 32.

استمرت الالتحامات البدنية بين اللاعبين، ونال فوزي غلام، ونبيل بن طالب بطاقتين صفراويين، قبل أن ينجح منتخب السنغال في ترتيب صفوفه واستعادة توازنه من خلال كرات عرضية متقنة، فتمكن ديوب من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وحاول منتخب الجزائر في الوقت بدل الضائع الوصول للمرمى السنغالي بمحاولة من براهيمي ولكن أبعدها دفاع السنغال لينتهي الشوط بالتعادل.

فرحة لم تكتمل

الشوط الثاني بدأ مثيرا بمحاولة سنغالية قريبة، ثم رد منتخب الجزائر بكرة عرضية من محرز أبعدها دفاع أسود التيرانجا.

ونجح سليماني في تسجيل هدف التقدم من تمريرة عرضية من محرز، وسط اعتراضات سنغالية بداعي لمسة يد على لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي السابق، وأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

لكن فرحة المنتخب السنغالي لم تكتمل، إذ أدرك منتخب السنغال التعادل بعد دقيقة واحدة عن طريق موسى سو الذي أطلق تصويبة صاروخية سكنت شباك عسلة.

وأهدر سليماني فرصة الهدف الثالث من عرضية متقنة من سفيان هني ثم وزع محرز الكرة لإبراهيمي دون خطورة.

وحصل ياسين كادامورو مدافع الجزائر على البطاقة الصفراء للخشونة، فيما أجرى منتخب السنغال تغييره الأول بنزول فامارا دييدهيو في الدقيقة 70 على حساب كارا مبودجي، ونال اللاعب البديل بطاقة أخرى.

ووجه هني تسديدة قوية اصطدمت بالحارس وكادت تصنع الخطورة، وأضاع سليماني انفرادا كاملا بمرمى السنغال، وسدد بجوار القائم في الدقيقة 77.

وأشرك منتخب السنغال اللاعب إدريسا جايي على حساب يايي ندياي في الدقيقة 78، ودفع منتخب الجزائر بأول تغييراته بنزول بغداد بونجاح على حساب سليماني، الذي تعرض للإصابة، ثم شارك رشيد غزال بدلاً من هني.

واصل منتخب الخضر محاولاته في الدقائق الأخيرة، لكن دون تسجيل الهدف الثالث، إذ مرر غزال كرة لبونجاح، الذي أرسل عرضية تصدى لها حارس السنغال، ثم عرضية من محرز أبعدها الدفاع.

كووورة

شام تايمز

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