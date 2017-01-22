نجاح لنوكيا… بيع جميع نسخ هاتف Nokia 6 خلال 60 ثانية فقط

انتهت الكمية الأولى من هاتف Nokia 6، فور بدء بيعها مباشرة وخلال 60 ثانية فقط، ولم يعد يتوفر حالياً أي نسخة متاحة للبيع.

وبحسب موقع ” anzhuo”، فإن الهاتف بدأ بالتوفر بشكل رسمي في السوق الصينية، ونفذت الكمية الأولى منه بشكل فوري، نظرًا للعدد الكبير من الطلبات المسبقة عليه، حيث لا يتوفر في الوقت الحالي أي نسخة للبيع، بينما تستعد نوكيا لإرسال كميةٍ ثانية من الهاتف.

وتم تسجيل 100 ألف طلب مسبق على الهاتف، مع حوالي مليون تسجيل عليه، إلا أن أحدًا لم يتوقع انتهاء الكمية الأولى من الهاتف فور بدء بيعه، حيث يعتبر ذلك نجاحاً كبيراً لـ “نوكيا” في أول خطوة بعد عودتها إلى السوق، رغم أن الهاتف لا يملك مواصفات عتادية أقوى من غيره، أو حتى سعر منافس.

ويمتلك هاتف Nokia 6 شاشة بقياس 5.5 إنش وبدقة 1080×1920 بيكسل مع طبقة حماية زجاجية من نوع 2.5D Glass ومعالج Snapdragon 430 من كوالكوم، مع 4 غيغابايت لذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت لمساحة التخزين الداخلية، مع كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابيكسل وطرحه بنظام تشغيل “أندرويد 7.0 نوغا”.

شام تايمز

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