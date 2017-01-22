بتظاهرة ضد ترامب.. مادونا: فكرت كثيراً بتفجير البيت الأبيض

ظهرت ملكة البوب الأميركية مادونا بين المتظاهرات في واشنطن, لتعبر عن غضبها بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة, إلى درجة “أنها “فكرت كثيراً بتفجير البيت الأبيض”, على حد تعبيرها.

ونقلت وسائل إعلام عن مادونا قولها, في كلمة لها بالمظاهرات النسائية المناهضة لترامب, “نعم أنا غاضبة، أنا ساخطة، فكرت كثيرا بتفجير البيت الأبيض، ولكني أعلم أن ذلك لن يغير أي شيء، لا يمكننا الوقوع ضحية اليأس”.

واضافت مادونا “في هذه اللحظة المرعبة من الظلام نحن بحاجة إلى الاستيقاظ، اعتقدنا أنه وفي النهاية سيظهر الحق وتفوز العدالة، ولكن الخير لم يفز هذه المرة، الخير سيفوز في النهاية، هناك قوة في وحدتنا ولا توجد قوة ضدنا تملك الفرصة أمام الوحدة الحقيقية.”

وكانت مادونا, المعروفة بتأييدها لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية, أول من حثت النساء للخروج في مسيرة ضد ترامب بعد يوم من حفل تنصيبه.

وتظاهر الألاف في عدة ولايات أمريكية , يوم السبت، ضد الرئيس الأمريكية الجديد دونالد ترامب، حيث شهدت واشنطن أكبر عدد حيث بلغ عدد المتظاهرين نصف مليون محتج.

يشار الى ان العديد من النجوم الأمريكيين, أبرزهم مادونا وليدي جاجا وبيونسيه وكاتي بيري وبروس سبرنجفيلد تبنوا مواقف معارضة لترامب, معبرين عن استيائهم من خسارة هيلاري كلينتون لانتخابات 8 تشرين الثاني الماضي.

شام تايمز

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