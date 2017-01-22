انفجار سيارة ملغومة بالقرب من السفارة الإيطالية بطرابلس الغرب

اكد مسؤول أمني ليبي يوم السبت، ان سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من السفارة الإيطالية التي أعيد فتحها في الآونة الأخيرة بالعاصمة الليبية طرابلس، فيما لم يرد انباء عن وقوع اصابات جراء الانفجار.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه قوله إن “الانفجار وقع خلف السفارة المصرية المغلقة وعلى بعد شارعين من السفارة الإيطالية”، مضيفا أن “من المعتقد أن متفجرات وضعت داخل السيارة”.

وافاد مراسل وكالة رويترز انه تم إغلاق الطرق بالقرب من موقع الانفجار وإن العشرات من مسؤولي الأمن وصلوا كما نشرت عشرات المركبات في المنطقة، فيما لم يتضح حتى الآن المسؤول عن الانفجار.

وتعتبر إيطاليا أول دولة غربية تعيد فتح سفارتها في طرابلس في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما أغلقت معظم الدول سفاراتها عام 2014 وأوائل عام 2015 بعد اندلاع اشتباكات عنيفة ووقوع هجمات بالمدينة.

ويوجد في ليبيا عدد كبير من الفصائل المسلحة المتنافسة التي يعارض بعضها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وتؤيدها إيطاليا بشدة.

ولتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد (داعش) خلايا نائمة في العاصمة الليبية، حيث كان التنظيم أعلن في الماضي مسؤوليته عن هجمات هناك بينها هجمات استهدفت سفارات.

وكانت إيطاليا أرسلت اواخر العام الفائت فرقة من القوات إلى غرب ليبيا لحراسة مستشفى إيطالي أقيم لمعالجة المصابين في الحملة على سرت.

يشار الى ان إعادة فتح السفارة الإيطالية اثارت احتجاجات من جانب فصائل في شرق ليبيا معارضة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

شام تايمز

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