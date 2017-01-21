الكرملين: موقف إيران يسهم بتعقيد مسألة مشاركة واشنطن بالأستانا .. مجلس الأمن : اجتماع أستانا جزء مهم من العملية السياسية بسوريا .. واشنطن : سفيرنا سيمثلنا هناك .. قيادة قسد : لن نلتزم بمقررات الاجتماع

استبقت روسيا محادثات “أستانا” حول سوريا، والمقرر عقدها بعد غد الإثنين، بالتقليل من فرص الوصول لأي اتفاق، متهمة في الوقت نفسه إيران بـ”تعقيد” المحادثات على خلفية مشاركة الولايات المتحدة، وذلك في تصريح جديد يؤكد حجم الخلافات الروسية الإيرانية.

وأكد متحدث باسم الكرملين أن موقف إيران يساهم في تعقيد محادثات السلام السورية في أستانا، مضيفاً أن موسكو ترحب بمشاركة الولايات المتحدة وأنه لا يمكن حل الأزمة السورية من دون مشاركة واشنطن.

ورجح المتحدث عدم الوصول لأي اتفاق بشأن سوريا، بسبب العدد الكبير من الأطراف المشاركة في صياغة التسوية، وفق وسائل إعلام روسية.

يشار هنا أن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني “علي شمخاني” زعم قبل يومين أن بلاده وروسيا وتركيا لن توجه دعوة مشتركة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المحادثات المقرر عقدها في أستانا بشأن الأزمة السورية، مضيفاً” لن يكون للولايات المتحدة أي دور في المحادثات، وإن هناك احتمالاً لأن تدعو كزاخستان الولايات المتحدة للحضور (بصفة مراقب)”.

كذلك رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه ينبغي الإبقاء على محادثات أستانا في الإطار الثلاثي (الروسي التركي الإيراني)، وأضاف أن توسيع المشاركة ينذر بفشل المحادثات. كما قال إنه يجب النظر في مشاركة دول أخرى بعد تحقيق نتائج في هذه المرحلة.

وتتعارض مواقف إيران مع تصريحات صدرت عن تركيا وروسيا بضرورة دعوة الولايات المتحدة إلى اجتماعات أستانا التي من المقرر أن يشارك فيها وفد يمثل المعارضة السورية ووفد آخر يمثل النظام السوري، فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الثلاثاء أن من الضروري مشاركة واشنطن في المحادثات المقررة بالعاصمة الكزاخية، وقال إن من الصواب دعوة إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لهذا اللقاء.

جهود أميركية لـ”وأد” مرجعية جديدة

إلى ذلك، رجحت صحيفة الحياة اللندنية بأن يشارك المبعوث الأميركي إلى سورية “مايكل راتني” في مفاوضات آستانا بعد غد، لـ”فرملة” جهود روسية لإصدار وثيقة سياسية تشكل مرجعية جديدة لمفاوضات جنيف الشهر المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ممثلو روسيا وإيران وتركيا من نواب وزراء الخارجية وضباط من وزرارات الدفاع وأجهزة الاستخبارات ومكتب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وصلوا إلى آستانة لإجراء محادثات تمهيدية ثنائية وموسعة تضع أسس المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة بدءاً من الإثنين، على أمل إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين قبل نهايتها الأربعاء.

13 عضواً في وفد المعارضة

هذا ومن المتوقع أن يتكون وفد المعارضة من 13 شخصاً، من بين نحو 50 يشاركون بصفة مستشارين فنيين وسياسيين، وذلك برئاسة ممثل “جيش الإسلام” محمد علوش، بحسب وكالة “الأناضول”.

وأوضحت الوكالة أنه من المقرر أن تشارك في المباحثات إلى جانب البلدين الضامنين تركيا وروسيا، كل من إيران والولايات المتحدة، والأمم المتحدة.

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن تركيا وروسيا عمدتا إلى خفض الدول المشاركة في المباحثات السورية، بهدف الحصول على نتائج مثمرة.

في المقابل، يرأس وفد الحكومة السورية لدى الأمم المتحدة “بشار الجعفري” وفد النظام إلى أستانا، حيث يضم الوفد أيضاً عضو “برلمان النظام أحمد الكزبري ومسؤول الإعلام في القصر أمجد عيسى وديبلوماسيين من الخارجية ومسؤول من “مكتب الأمن الوطني” قاسم البريدي، كما كان الحال في مفاوضات جنيف بداية العام الماضي.

وأضيف إلى الوفد كل من السفير في موسكو رياض حداد ومدير إدارة التوجيه السياسي في قوات الحكومة السورية اللواء أسامة خضور.

وكان لافتاً وجود اللواء محمد رحمون مسؤول الاستخبارات الجوية الذي يعتقد أنه ذاته الذي أدرجته واشنطن قبل أيام ضمن 18 مسؤولاً اتهمتهم بالمسؤولية عن هجمات كيماوية.

هذا ومن المقرر أن تشارك في المباحثات، المزمع عقدها في 23 الشهر الحالي في أستانا عاصمة كازاخستان، إلى جانب البلدين الضامنين تركيا وروسيا، كلاً من إيران والولايات المتحدة، والأمم المتحدة.

مجلس الأمن يعتبر اجتماع أستانا “جزء مهم” من العملية السياسية بسوريا

اعتبر مجلس الأمن الدولي, يوم الجمعة, الاجتماع المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري بالعاصمة أستانا حول سوريا بأنه يعد “خطوة مهمة لاستئناف المفاوضات السورية و “جزء مهم” من العملية السياسية.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس مجلس الأمن أولاف سكوغ قوله, في تصريحات صحفية, أدلى بها عقب اجتماع مغلق للمجلس عقد لبحث تطورات الأزمة السورية, إن “الأعضاء تبادلوا الآراء بشأن الوضع في البلاد، وتطرقوا إلى سير تطبيق قرار 2336، الذي تم تبنيه أواخر كانون الأول الماضي لدعم جهود موسكو وأنقرة لتسوية الأزمة السورية”.

وأشار إلى أن المجلس “رحب بالجهود الروسية التركية الرامية لوقف العنف وتثبيت نظام وقف إطلاق النار وبدء العملية التفاوضية برعاية الأمم المتحدة”.

ودعا رئيس المجلس إلى “التزام جميع أطراف الأزمة السورية بنظام الهدنة بسوريا ولق ظروف ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية من دون أية عراقيل لسكان جميع المناطق في سوريا”.

ودخلت الهدنة في سوريا, حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، 29 إلى 30 كانون الأول, برعاية روسية تركية, لكن الهدنة شهدت خروقات, تبادل النظام والمعارضة الاتهامات بخصوص ذلك.

كما اعتبر أعضاء المجلس, بحسب سكوغ, اجتماع أستانا “جزءا مهما من العملية السياسية، التي يقودها السوريون، وخطوة ملموسة على طريق استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف “.

بدوره، وصف مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، المناقشات، التي جرت الجمعة في مجلس الأمن، بـ”البناءة”، مشددا على وجود “موافقة واسعة” بين أعضاء المجلس حول أن اجتماع أستانا من شأنه أن يسهم في استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية برعاية أممية.

وكانت فرنسا أبدت, يوم الثلاثاء, دعمها لأهداف المفاوضات السورية, لكنها أصرت على أهمية التمثيل الموسع والحقيقي للمعارضة السورية.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية – سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.

يشار إلى أن مجلس الامن تبنى مؤخرا بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.

واشنطن: لن نرسل موفدا الى اجتماع أستانا .. وسفيرنا سيمثلنا هناك

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت، أنها لن ترسل موفدا الى محادثات استانة بشأن سوريا، مضيفة أن سفيرها لدى كازاخستان سيمثلها هناك.

وذكرت وسائل اعلام أن واشنطن قالت إنها ستحضر مفاوضات أستانا السورية وسيمثلها إلى هناك جورج كرول سفيرها لدى كازاخستان وذلك بعد تضارب الأنباء حول دعوة واشنطن إلى أستانا ومستوى التمثيل الأمريكي إليها.

وتم توجيه الدعوة للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المفاوضات المزمع عقدها في أستانا, بحسب ما اعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, وذلك بعدما أعلنت الادارة الامريكة الجيدة أنها ستدرس الدعوة , بعد تسلمها رسمياً.

وكان الكرملين نفى, يوم الأثنين, توجيه دعوة للإدارة الأمريكية الجديدة للمشاركة في المفاوضات السورية, وذلك رداَ على الإعلان التركي بان موسكو وأنقرة متفقتان على دعوة واشنطن لحضور المباحثات.

قيادة ” قسد ” تستنكر عدم دعوتها لـ ” الأستانة ” : لن نلتزم بمقررات الاجتماع

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية التابعة لوحدات الحماية الكردية، بياناً حول عدم دعوتها لمؤتمر الأستانة.

وقالت القوات في بيانها إنه “بالرغم من الإنتصارات التي حققتها قواتنا ضد الإرهاب المتمثل بداعش بكل الحملات التي قمنا ولانزال نقوم بها وبالرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمت من جميع مكوناتنا من أجل تحرير مناطقنا من الإرهاب وترسيخ السلام. إلا أنه تم إقصائنا وإبعادنا عن كل الإجتماعات التي عقدت حتى الأن في سبيل حل الأزمة السورية ؟”.

وأضافت : “نحن مكونات قوات سوريا الديمقراطية نرى أن عدم دعوتنا و مشاركتنا كطرف على طاولة المفاوضات هو إنتهاك بحقنا وبتضحياتنا ومن هذا المنطلق فإننا لن نكون ملتزمين بمقررات إجتماعات لم ندعى ونشارك بها …؟”.

شام تايمز

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