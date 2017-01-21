تركيا تستعيد جرة عمرها 4500 عام من بريطانيا

أعلنت مستشارية الثقافة والسياحة والترويج في السفارة التركية بلندن تسلمها جرة أثرية عمرها 4500عام، كانت مواطنة بريطانية قد اشترتها من تركيا في ستينيات القرن الماضي.

وذكر بيان صادر عن المستشارية أمس الأربعاء أن الجرة، التي تعود لبدايات العصر البرونزي وهي مصنوعة من الفخار وطولها 26.5 سنتمترا، اشترتها مواطنة بريطانية قبل نحو ستين عاما في ولاية إزمير (غرب تركيا)، ثم قررت إعادتها لتركيا بعد أن علمت من خلال دار مزاد أنها إرث ثقافي.

وذكر بيان صادر عن دار المزاد البريطاني أن “إعادة الجرة إلى تركيا تحمل أهمية كبيرة من ناحية نشر الوعي لدى شركات المزايدة والرأي العام في البلدان الأخرى، من أجل إعادة الموجودات الثقافية العائدة إلى بلدان المنشأ مثل تركيا”.

ووفقا للبيان، أعرب صاحب دار المزاد آدام بارتريدج عن “سعادته لإعادة الجرة إلى تركيا، وأسفه لعدم اختيار دار المزادات الأخرى الطريق ذاتها حين يواجهون الوضع نفسه”.

وظهر العصر البرونزي في الشرق الأدنى منذ حوالي 3000 عام قبل الميلاد وحتى سنة 1200 قبل الميلاد، ووصلت الجرة إلى أوروبا بين عامي 2500 و2000 قبل الميلاد.

(ANADOLU)

شام تايمز

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