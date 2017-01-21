فريق (الحلم السوري) من مخيم الزعتري إلى أكاديمية (الأسباير) الرياضية بالدوحة

يزرعون الأمل ويحققون النجاح أينما وجدوا، إنهم أشبال سوريا، أو كما أطلقوا على أنفسهم (الحلم السوري)، فقد أبهر فريق أشبال مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن لكرة القدم القائمين على أكاديمية التفوق الرياضي (أسباير) في العاصمة القطرية (الدوحة)، وذلك عقب النتائج الملفتة لفريق (الحلم السوري) أمام الفرق القطرية التي تحظى باهتمام ورعاية كبيرة بالمقارنة مع بقية الفرق في دول المنطقة، فكيف إذا كان المنافس لهذه الفرق هم شبان خرجوا من أجواء الحرب والدمار إلى الحياة في مخيم يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية.

وقال اللاعب في فريق الحلم السوري “إبراهيم عبد الرحمن” لـ “كلنا شركاء” إن بداية فريق الحلم السوري كانت بقدوم صحفيين إلى مخيم الزعتري ومقابلة أحد لأعبي كرة القدم وهو (فوزي رضوان قطليش)، بهدف تصوير فلم عن حياة اللاعبين السوريين كيف كانت قبل الحرب، وعن حياته في المخيم، وعندها طلبوا منه إحضار اللاعبين الآخرين في المخيم، للتعرف على كيفية ممارسة كرة القدم في المخيم في أصعب الظروف، حيث كانوا يصنعون الكرات من الأقمشة.

وأشار “عبد الرحمن” إلى أن هؤلاء الصحفيين أوصلوا الصورة إلى أكاديمية التفوق الرياضي بقطر (أسباير)، التي بدأت بانتقاء اللاعبين المتميزين في المخيم، وتم اختيار مدرب فريق الوحدات الأردني (ناصر حسان) ومدرب الحراس في نادي الوحدات (سعيد العيدة)، واختاروا 80 شاباً، وبدأت التدريبات لمدة شهر داخل المخيم بعد تجهيز ملعب بأبسط الظروف، وعقبها انتقل الفريق للتدريب خارج المخيم في ملعب مستأجر في قرية الزعتري، وبدأت التدريبات اليومية لرفع اللياقة والمستوى التكتيكي لتحضير اللاعبين.

وبعد التدريبات المكثفة، تم عقد لقاء مع نادي (المنشية) في الأردن، وأضاف “عبد الرحمن”: “تمكنا من الانتصار في اللقاء 2/0، وبعد أسبوع كان لنا لقاء مع نادي (الصريح) بمدينة (إربد) الأردنية وانتصرنا 3/0، وبعد أسبوع كان لنا لقاء مع متصدر الدوري الأردني لشباب نادي (الشباب) وتعادلنا معهم 3/3”.

وأوضح أن أكاديمية التفوق الرياضي جهزت كل الإجراءات لانتقال فريق (الحلم السوري) مطلع الشهر الجاري إلى دولة قطر، إلى أكاديمية (أسباير) الدولية.

وعن تجربتهم في قطر، قال “عبد الرحمن”: “للمرة الأولى نلعب ونتدرب على ملاعب عشب طبيعي، وخضنا عدد من المباريات، منها مع نادي (الخور) القطري وانتصرنا 9/0، وبعدها بأيام تم لقاء مع نادي (الخويا) القطري متصدر الدوري القطري للشباب، وتعادلنا معهم 2/2، ولنا لقاء مع منتخب قطر للناشئين، وسيكون لنا مشاركة في 21 كانون الثاني/يناير الجاري في بطولة (الكاس) بدولة قطر”.

شام تايمز

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