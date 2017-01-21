السويد تفتح أبواب سفارتها في السودان أمام السوريين

قررت السويد إعتباراً من اليوم، فتح أبواب سفارتها في السودان أمام السوريين الذين لديهم الحق في لمّ شملهم مع عوائلهم في السويد، وفقاً لما ذكره راديو (إيكوت) السويدي.

ويتطلب على المرء الذي لديه الحق في لمّ شمله مع فرد/ أفراد عائلته في السويد، إجراء مقابلة في إحدى السفارات السويدية، حيث كانت الحكومة السويدية قد حددت خمس دول، تقوم سفاراتها فيها باستقبال السوريين، لتضيف عليها السودان، الآن.

لكن ليس من السهل على السوريين الدخول إلى معظم هذه الدول التي ترفض منحهم تأشيرة دخول ( فيزة ).

وقالت وزيرة التنمية الدولية إيزابيلا لوفين للراديو: “تبين أن من الصعب جداً على اللاجئين من سوريا الوصول إلى البعثات والسفارات التي وضعناها من أجل إتمام معاملات لمّ الشمل في البلدان المجاورة، التي تتطلب غالبيتها شرط الحصول على تأشيرة الدخول، فيما لا يتطلب الأمر ذلك في السودان. لذا نعمل على تقديم المزيد من التسهيلات للعوائل التي تفرقت لتكون قادرة على تقديم طلباتها”.

وكانت انتقادات قد وجهت إلى الحكومة السويدية، لأن شروط الحصول على تأشيرة الدخول في الدول التي فتحت فيها السويد سفاراتها لإتمام معاملات لمّ الشمل، جعلت من المستحيل على السوريين الوصول إليها.

الكومبس

شام تايمز

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