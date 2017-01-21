غوارديولا: سأقاتل للحفاظ على مكاني في مانشستر سيتي

أكَّد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي مجددًا ابتعاد فريقه عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل مانشستر سيتي، المرتبة الخامسة بالبريميير ليج بـ42 نقطة، بفارق 10 نقاط عن تشيلسي المتصدر، و3 نقاط عن توتنهام، الوصيف.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي، قبيل مواجهة توتنهام، غدًا السبت، بالجولة الـ22 ن الدوري الإنجليزي: “لقد خرجنا من سباق القتال على اللقب، وهذا الأمر لن يعتمد على مباراتنا أمام توتنهام، أو النتيجة التي سنحققها”.

وأضاف: “أنا سعيد في مانشستر سيتي، وأنا على استعداد للقتال من أجل وضعي هنا، حتى وإن كان ما أقوم به ليس كافيًا لذلك”.

وعن خصمه في مواجهة الغد: “توتنهام أحد أفضل الفرق هنا. بوكيتينو، يقوم بعمل مشرق في موسمه الثالث. إنهم يلعبون بطريقة مشابهة لتشيلسي نوعًا ما. لكنهم يملكون حركة أكثر، ويخلقون مساحات أكثر”.

ورد على الانتقادات التي يتلقاها حارس الفريق كلاوديو برافو، قال: “أنا أقبل النقد حول كلاوديو برافو. هذا جزء من العمل. أتوقع أن يقوم بعمل أكثر في الفترة المقبلة”.

وعن المنضم الجديد للفريق جابرييل خيسوس، قال: “جابرييل على استعداد للانضمام للفريق. كل ما يمكنني أن أقوله أننا نفكر لحل مشاكلنا، وهو سوف يساعدنا على ذلك”.

كووورة

شام تايمز

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